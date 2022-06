Ende der Welt - Die tägliche Glosse Rollender Kleiderschrank

In Bayerns Großstädten mehren sich die Werbeanzeigen für Möbellager. Also Abstellflächen, die die eigene, oft drangvoll enge Wohnung teilentleeren sollen. Sei es vorübergehend, bis eine größere Wohnung gefunden ist, und/oder dauerhaft, weil eine größere Wohnung natürlich nicht gefunden wird bzw. ein zum Bersten vollgestopfter Speicher kaum mehr zu betreten ist. Die darein gestopften Dinge sind im Moment aber entbehrlich, und deswegen hinter verschlossenen Türen bestens verstaut.

Wer kennt sie nicht, die Kellerabteile, die allein zu öffnen Risiken birgt? Denn kommt ins Rutschen, was die Familie dort die Jahre über aufeinandergehäuft oder –geworfen hat, reichen oft zwei Hände nicht aus, die Lawine abzuwehren. Ein Beispiel: Unbedingt Aufzuhebendes – wie der Teakholz-Ventilator aus der britisch-indischen Kolonialära – entwickelt im Bergab-Propellern bedrohliche Schneidigkeit. Irgendwann musste er vor Gästen versteckt werden, weil klima-, umwelt- und geschichtspolitisch schlicht nicht mehr zu vermitteln, da kann es so heiß werden wie es will. Ein Haus verliert nichts, so ein Sprichwort, eine Wohnung aber kann aus den Nähten platzen. Exzessives Einkaufen ist auch nicht immer gleich krankhaft. Viele haben einfach die Kohle; sie müssen irgendwann Teilbestände auslagern, um in den eigenen vier Wänden wieder Überblick zu gewinnen. Ein Anfang ist gemacht mit der ganz simplen Variante: Umzugskarton vors Haus, voll mit jeder Menge unbrauchbaren Zeugs, Zettel dazu: „Bitte bedienen Sie sich“ oder „zu verschenken“. Da verschwindet oft mehr als erhofft und liegt dann endlich bei anderen rum.