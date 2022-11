Ende der Welt - Die tägliche Glosse Roland Emmerich und sein letzter Film

Scheinbar fehlt uns der Blick für die gegenwärtige Apokalypse. Roland Emmerich will die Menschheit daher mit einem Angst-Thriller auf die Klimakatastrophe und ihre Folgen hinweisen und damit alle endgültig wachrütteln. Endlich unternimmt mal einer was! Eine Glosse von Heinz Gorr.

Die Kurzfristenergieversorgungs-sicherungsmaßnahmenverordnung wird jetzt, wo man sich in schattigen Büros dann doch mal die klammen Hände reibt, sicher von manchen verflucht. Aber Angst, Angst macht die EnSikuMaV garantiert niemandem. Also Angst davor, dass die wohlige Wärme in Arbeitsräumen und Amtsstuben nie mehr zurückkommt und künftig in immer längeren, heißeren Sommern auch die Energie fehlen wird, die Gebäude zu klimatisieren.

Der begriffsstutzigen Menschheit so richtig Angst einzujagen, das hat sich jetzt der kalifornische Schwabe Roland Emmerich auf die Fahnen geschrieben: Mit seinem letzten Film vor der Rente möchte er den definitiven Weckruf intonieren, denn, so der Regisseur, "der einzige Weg, die Menschen wachzurütteln, ist in meinen Augen, wenn sie sich vor etwas ganz schrecklich fürchten." Er frage sich, "ob es irgendwann eine Zeit geben wird, in der Menschen nicht mehr in dem Land leben können, in dem sie geboren wurden – wegen Hitze, wegen Wasserknappheit, wegen Hunger." Tja, da könnten dem "Master of disaster" ein paar Clicks etwa auf die Seiten der Vereinten Nationen präzise Antworten geben: Nicht irgendwann in der fiktiven Zukunft, sondern allein im Jahr 2021 haben über 23 Millionen echte Menschen ihre Heimat aufgrund von Naturereignissen wie Dauerregen, langanhaltenden Dürren, Hitzewellen und Stürmen verlassen müssen – manche für immer.

Was wird sich Hollywoods Chef-Apokalyptiker wohl einfallen lassen, um zu verhindern, dass der gesamte Planet flöten geht?

Für den finalen Klimaendzeitwumms sind diese Dimensionen offenbar zu mager, denn dem früher oft als "Spielbergle von Sindelfingen" verniedlichten Emmerich steht der schwäbische Diminutiv eigentlich gar nicht: Genau besehen, strebte der schon immer nach Superlativen. Das begann mit seiner studentischen Abschlussarbeit Das Arche Noah Prinzip, dem teuersten Film in der Geschichte der Hochschule für Fernsehen und Film, und ging so weiter über Independence Day, dem bis dahin erfolgreichsten Blockbuster aller Zeiten, mal sehen, wie viel die von ihm produzierte Zauberflöten-Adaption einspielt.