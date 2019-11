Ende der Welt Rod Stewarts Eisenbahn

Männer halten sich oft für das Maß aller Dinge. Was natürlich maßlos übertrieben ist. Herr Maas gewinnt an Statur und Rod Stewart nimmt seine Modelleisenbahn mit auf Tour. Und das alles am Internationalen Männertag. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Guten Morgen liebe Zuhörer, ja Zuhörer nicht Zuhörerinnen. Denn, ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, aber heute ist der Internationale Männertag. Nicht zu verwechseln mit dem Weltmännertag, der schon am 3. November war. Aber Männertage kann es nicht genug geben. Ein Grund um auch hier über das Gute im Mann zu sprechen. Also nicht über das Beste und mitnichten über das Beste Stück sondern eben über das Gute im Mann. Was gäbe es da aus Frauensicht zu sagen, nun mmmh schwierig … also … lassen sie mich nachdenken .. uuuah ..mmh. ja jetzt so auf die Schnelle .. ähh.

Vielleicht fange ich mit was anderem an. Mit den männlichen Hobbies. Männer haben neben Fußballgucken und Fußballschauen oft noch eine andere Leidenschaft. Die Modelleisenbahn. Wie wir alle wissen hat Horst Seehofer eine Modelleisenbahn im Keller in Ingolstadt. Und wie wir neuerdings wissen nimmt Rod Stewart seine Modelleisenbahn sogar mit auf Tour. Aber da stellt sich doch die Frage warum? Was fasziniert Männer so an Modelleisenbahnen?

Ich bin da als Frau natürlich jetzt keine Expertin, aber vielleicht gefällt es den Herren ja, dass da alles so klein und übersichtlich ist. Und das haben sie ja auch Recht. Es wäre doch überhaupt viel besser, wenn alles viel kleiner als in der Wirklichkeit wäre. Man denke nur an den Klimawandel, wenn die Erderwärmung kleiner wäre? Und die Autos, kleinere Autos weniger Abgase. Oder kleinere Menschen? Die essen weniger Fleisch, brauchen weniger Klamotten, und kleinere Flugzeuge um in den Urlaub nach Thailand zu fliegen.

Super! Wir sollten uns überhaupt mehr Gedanken über das richtige Maß machen. Also nicht über Heiko Maas. Wobei der ja interessanterweise gerade deutlich an Statur gewinnt seit Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin ist und durch die Außenpolitik stolpert. AKK ist überhaupt seit sie CDU Chefin ist irgendwie auf Miniaturmaß geschrumpft. Derweil Anna-Lena Baerbock und Robert Harbeck was Erfolg, Aussehen und Überzeugung betrifft derzeit als das Maß aller Dinge erscheinen.

Aber heute ist Weltmännertag und ich wollte doch etwas Gutes über Männer sagen

Wobei bei dem Gedanken Markus Söder nur milde lächelt, denn er hält sich ja schon immer für das Maß aller Dinge. Schlechte Witze über Maß und Mass verbieten sich im Bayerischen Rundfunk von selbst. Wobei das Maß oft voll ist und die Mass selten – sorry einer musste sein.

Aber wir waren ja gerade bei Markus Söder und dem Maß aller Dinge – wofür sich Männer übrigens oft halten. Aber heute ist Weltmännertag und ich wollte doch etwas Gutes über Männer sagen. Also ja .. wie war das doch ..mmh .. naja vielleicht einfach schön, dass es euch Männer gibt, denn über wen würden wir Frauen uns sonst aufregen?