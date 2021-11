Ende der Welt Rod Stewart und seine Modelleisenbahn

Von wegen: I am sailing … in Wahrheit fuhr der Mann lieber Dampflok, hat seine große Liebe zu den kleinen Zügen aber lang verschwiegen, weil‘s schlecht passt zum Rockstarimage. Und zu Hits wie: Da ya think I´m sexy ? Dutzende Frauen haben daraufhin angeblich mehr als nur genickt – ob verzaubert von seiner Reibeisenstimme, oder seinen 200 Millionen, steht dahin.

Offiziell hat er mit vier Frauen acht Kinder in den Zug der Zeit gesetzt und wie es sich für Altrocker gehört, ist seine älteste Tochter jünger als seine aktuelle Ehefrau. Doch ach und weh, selbst der größte Rocker kann nicht einfach so in Frieden am Bahnsteig herumstehen und dem Zug der Zeit hinterherwinken – nein, auch er sitzt längst drin, hinfort gerissen und wird in wenigen Wochen: 77.

Aaber: unser fröhlicher Wuschelkopf hat bereits vor 23 Jahren damit begonnen, zumindest im Kleinen dafür zu sorgen, dass nur er bestimmt, wann, was, wohin abfährt. Und erschuf - passend zu seinen Stadionbühnen - daheim auf 160 Quadratmetern nach und nach und eigenhändig die 40er Jahre Skyline von Philadelphia, samt zig Lokomotiven und schier endlosem Schienengewirr.

Hey – it´s only the Roll vom Rock, but he liked it! Und wenn der ZUGABE Orkan verweht war, ließ er daheim die kleine Bahn bimmeln und hängte das nie an die große Glocke - wohlwissend, dass da draußen die Spötter hausen.

Und dem Kind in uns kommen Tränen der Rührung

Aber nun – Lob des Alters – ist drauf gepfiffen und wurde ganz und gar offenbar, als seine Modellbahnanlage unterm Riesendach in Los Angeles abgebaut und in sieben Schiffscontainer verpackt wurde. Ziel: Essex, England.

Dort fährt nun, vielleicht grad in diesem Moment seine neueste CD im Kreis herum: „The Tears of Hercules“ – die Tränen des Herkules. Und dem Kind in uns kommen Tränen der Rührung bei der Vorstellung, wie er da mit Knittergesicht und Wischmopfrisur auf dem Boden liegt, seinen 89er Hit „Downtown Train“ summt und dabei am Trafoknopf dreht. Der gute Rod Stewart.