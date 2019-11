Ende der Welt - Die tägliche Glosse Rettet das Funkloch!

Funk hat vier Buchstaben, Loch auch. Fügt man die beiden Wörter zusammen, gerät bei Freunden mobiler Kommunikation schnell was aus den Fugen: erst recht, wenn sie unversehens mitten drin sind in so einem Funkloch. Ihr Entsetzen äußert sich dann nicht selten in konvulsivischen Tiraden, die ob der Kürze und Prägnanz gern auf angloamerikanische Four-Letter-Words zurückgreifen. Man ist ja vielsprachig und kann ganz nebenbei beweisen, dass man über die Ausdrucksformen und die Jetset-Credibility international tätiger Profis Bescheid weiß - rau, aber ehrlich. Schließlich leben wir hier ja in der Bundes- und nicht in einer Bananenrepublik. Oder?

"Der Zustand, den wir jetzt haben, ist für eine Wirtschaftsnation untragbar." Wer das sagt? Es ist Andreas Scheuer. Und er meint damit nicht etwa den "Zustand" unseres Bahnsystems, das Pkw-Mautdebakel oder die an evolutionäre Zeiträume heranreichende Genese des Hauptstadtflughafens. Scheuer bezieht sich mit diesem Statement auf die Vielzahl der Funklöcher in Deutschland. Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, dies aus dem Munde des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur zu hören bzw. auf der Webseite seines Hauses zu lesen.

Man stelle sich den Leiter einer kommunalen Lebensmittelaufsicht vor, der den viel zu hohen Arsenanteil im Brot beklagt. Gut, das ist jetzt natürlich übertrieben, denn im Gegensatz zu Arsenvergiftungen sind Funklöcher nur in den seltensten Fällen lebensbedrohend… Und wenn es nach dem Minister geht, gehören diese "weißen Flecken" mobiler Dauerkommunikation ohnehin bald der Vergangenheit an.

Denn nach dem Muster erfolgreicher Seuchenbekämpfung per Meldepflicht, hat man in Berlin eine App entwickelt, die sämtliche Funklöcher erfassen soll. Anschließend will die Behörde "mit den Mobilfunk-Anbietern sprechen", ob sie vielleicht Lust haben, uns wenigstens auf das Netzabdeckungs-Niveau der Wirtschaftsnation Albanien zu bringen. Freiwillig, versteht sich, denn nach den voreiligen Verträgen mit Mautfirmen will Scheuer nichts riskieren: Man stelle sich vor, wir Handy-Nutzer versagen als User der Funkloch-App und der Minister würde anschließend für die gescheiterten Netzausbaupläne regresspflichtig gemacht! Untragbar. Er müsste wohl endgültig den Hut nehmen.

Überlegen Sie es sich also lieber dreimal, bevor Sie Ihr Smartphone mit einer weiteren überflüssigen App belasten, die zudem - quasi wie eine digitale Lochkarte - exakt nachvollziehbar macht, wann Sie sich in welchen Löchern herumgetrieben haben. App-stinenz heißt das Zauberwort!