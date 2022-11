Ende der Welt - Die tägliche Glosse Renanthera Olaf Scholz

Es ist alles eine Frage der Ehre – fragt sich nur für wen! Oder möchten Sie gerne, dass beispielsweise ein Schleimpilz oder Strudelwurm nach Ihnen benannt wird? Bei den Promis wird da gar nicht lange überlegt, ob sie als Namenspatron für Tiere, Pflanzen oder andere Organismen herhalten wollen. Die Biologen und Botaniker legen es einfach fest: So heißt eine seltene Frosch-Art aus Ecuador Prinz Charles und ein dicker Schwebfliegen-Brummer trägt den Namen von Microsoft-Milliardär Bill Gates. Weltweit berühmt wurde auch eine Mini-Motte, deren goldene Schuppen auf dem Kopf ein wenig an die Frisur von Donald Trump erinnern. Ein kanadischer Wissenschaftler taufte sie daher auf den Namen „Neopalpa donaldtrumpi“ – eine wohl eher zweifelhafte Ehre. Für beide Seiten.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz war sich Anfang der Woche nicht ganz sicher, ob er sich nun freuen sollte oder nicht: Auf seiner Asien-Reise dufte er in Singapur sein Namenskärtchen in einen Orchideen-Topf pappen, denn die Blume trägt nun seinen Namen: Renanthera Olaf Scholz. Allmääächd, die arme Orchideeeee! Hätte die grazile Pflanze mit den roten Blüten nicht Besseres verdient?

Von nun an wird sie als lichtscheues Gewächs eher am Rande der Fensterbank stehen und das Rampenlicht scheuen, wenn sie ihrem Namen alle Ehre machen soll. Sie wächst daher künftig im Halbverborgenen, um nur bei gewichtigen Anlässen kurz zu glänzen. Nach ihrem Stelldichein mit dem Bundeskanzler wurde sie daher auch wieder zurück in den Botanischen Garten von Singapur verfrachtet. Dort ist Renanthera Olaf Scholz aber nicht allein, sondern fristet ihr Dasein neben der Orchidee namens Nelson Mandela, ebenso Helmut Kohl und Prinzessin Diana. Es gibt auch bereits eine zartrosa Orchidee zu Ehren von Angela Merkel und eine weiß-lila-gelbliche Orchidee für Frank Walter Steinmeier, eine robuste Kreuzung, wie es heißt.