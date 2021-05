Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Relegation für alle..."

Verwendet wird sie derzeit, heute Abend wieder, für Fußballspiele. Es geht in diesem Fall um Aufstieg oder Verbleib in einer entsprechenden Fußball-Liga. Will sagen, ein erfolgloser Verein der 1. Bundesliga kämpft um den Verbleib in derselben, ein anderer, erfolgreicher der 2. Bundesliga möchte gern dorthin. Dasselbe passiert in der 2. und 3. Liga, und noch weiter unten.