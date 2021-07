Ende der Welt Rekorde aller Art

Auf die Plätze – fertig … sitz! Und das auch nur auf jedem Siebten. Denn in Tokios neuem, milliardenschweren Olympiastadion dürfen auf 68000 Sitzen nur 10000 Japaner Platz nehmen. Vielleicht auch noch viel weniger, das werden die nächsten Tage zeigen. Und kein Ausländer weit und breit – der würde allerdings auch scheitern an ganz neuen, olympischen Disziplinen: im Moment größter Spannung und höchsten Triumphes – Ruhe bewahren.

Schweigen.Nicht jubeln, nicht rufen, nicht singen, niemanden umarmen. ZITAT „Feierlichkeiten sind zu unterdrücken“. On your Marks und Klappe halten und kein Alkohol, keine Autogramme – am Ende nur eilig und stocknüchtern auf kürzestem Weg nach Hause gehen. Leise. Den Schnellsten und Stillsten gebührt Ruhm und Dank des japanischen Kaisers. Die Athleten wiederum dürfen – wenns gar nicht anders geht - kurz jubeln, ansonsten auch hier Ruhe bewahren, kein Kontakt zu Anderen, keine abendlichen Parties, kein Tokio. Die Sommerspiele 2021 als Triumph des Willens und der Vorstellung.

Und wie es ausschaut, wird auch das Augustwetter im Raum Tokio bemüht sein, über sich hinauszuwachsen und alte Rekorde niederzureißen – bei hoher Feuchtigkeit, die 40 Grad Marke in Reichweite. Drum starten viele Wettbewerbe und vor allem die Marathonläufer morgens um halb 7 und wir können hier also schon kurz vor Mitternacht dabei sein. Und wer ein Faible für die Endkämpfe der Schwimmer hat, kann sie hierzulande ganz ungestört verfolgen – zu Zeiten, da selbst der früheste Vogel noch keinen Wurm fängt – ab 3 Uhr 30.

Aber ach, was ist schon Zeit, dies flüchtig Ding?

Aber ach, was ist schon Zeit, dies flüchtig Ding? Vor 60 Jahren war Wally Funk eine der 13 auserwählten Frauen fürs Mercury Programm der NASA – am Ende durfte dann aber - trotz fantastischer Testergebnisse – 22 Jahre lang nur Männer ins All. Doch mit einem Mal - zack – ist sie auch bald oben. Mit 82 Jahren. Rekord. Auf Einladung von Jeff Bezos, dem reichsten Mann auf Erden. Rekord. Gesamte Flugzeit: elf Minuten. Rekord. Ebenfalls mit an Bord einer, der diesen kurzen Ritt in die Schwerelosigkeit für 23 Millionen ersteigert hat. Rekord.