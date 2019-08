Ende der Welt Rauchentwöhnung

Es gibt Erfindungen, die die Welt nicht braucht – zum Beispiel E-Roller oder Atombomben. Dann gibt es welche, die wirklich nützlich sind wie Röntgenapparate oder Kühltruhen. Und dann gibt es noch Erfindungen, wo man nicht genau weiß, ob man sie wirklich braucht.

Ein Mann in Regensburg hat jüngst die C-Boxx auf den Markt gebracht. Seine Erfindung verspricht, dass man in einem halben Jahr vom Raucher zum Nicht-Raucher wird. Die Box funktioniert wie eine Zeitschaltuhr für die Zigarettenschachtel. Eine Klammer versiegelt die Schachtel und das Zeitschloss steuert die Zigarettenausgabe. Jeden Tag gibt es weniger Zigaretten und nach einem halben Jahr gar keine mehr.

Ich stelle mir da jetzt lustige Gespräche zwischen rauchenden Kollegen vor. Sagt der eine, hey kommst Du mit eine rauchen, meine Zigarettenschachtel öffnet sich in zwei Minuten? Oh neee, sagt die Kollegin, meine Schachtel gibt mir erst in 20 Minuten wieder eine Zigarette. Und die dritte meint, Mist ich hatte gerade erst eine und kriege erst wieder in 3 Stunden. Das wiederum hat natürlich fatale Auswirkungen auf das Betriebsklima. Wann wenn nicht in den Raucherecken wird über Kollegen gelästert, die Karriere vorangetrieben oder der Partner fürs Leben gefunden? Gut, wobei das ja schon seit Jahren immer schwieriger wird, weil immer weniger Menschen rauchen und die Auswahl an Mitrauchenden immer kleiner wird. Und wenn sich diese Erfindung durchsetzt, raucht in einem halben Jahr eh niemand mehr und keiner kauft mehr die C-Boxx - ob der Erfinder aus Regensburg daran gedacht hat?

Wobei das Prinzip an sich ein Gutes ist und sich vielleicht anderweitig nutzen ließe. Denken wir an dieser Stelle an Donald Trump. Wenn wir ihn nun mit so einer Zeitschaltuhrboxx versehen, die statt Zigaretten Tweets rationiert. Dann würde bald nur noch alle 5 Stunden ein rassistischer oder frauenfeindlicher Tweet das Licht der Medienwelt erblicken und dann nur noch einmal am Tag, einmal im Monat und irgendwann gar nicht mehr. Das wäre doch toll.

Der Anwendbarkeit sind keine Grenzen gesetzt

Oder schauen wir nach Deutschland. Auch die SPD könnte so ein Ding wunderbar gebrauchen. Im Moment ist es ja so, dass die Sozialdemokraten ständig neue Vorsitzende benötigen. Gebt ihnen eine Box und sie dürfen die zukünftige Doppelspitze nicht schon nach fünf Monaten aus dem Amt jagen, sondern erst nach sechs Monaten. Die nächsten Vorsitzenden bleiben dann sogar acht Monate im Amt und so weiter. Da könnte bei den Sozialdemokraten echte Beständigkeit ausbrechen.

Der Anwendbarkeit sind keine Grenzen gesetzt. Geeignet wäre sie auch bei Computerspielen, Jens Spahn oder dem Klimawandel. Wenn der Klimawandel einfach immer später kommen würde und in einem halben Jahr ganz verschwunden wäre, das wäre doch super.

Menschen erfinden einfach doch die tollsten Dinge.