Ende der Welt - Die tägliche Glosse Radioaktivität gesucht

Die australischen Behörden fürchten, dass die vermisste Cäsium-Kapsel in irgendeinem Autoreifen steckt. Unter der Sitzheizung fällt die Radioaktivität ja kaum auf, und Zerfallsprozesse halten Familien auf dem Weg in den Urlaub ja auch für ziemlich normal. Dafür werden sie wohl kaum anhalten. Gut, wenn beim Blick in den Rückspiegel Röntgenbilder vom eigenen Schädel auftauchen, mag der eine oder andere Fahrer vielleicht Verdacht schöpfen, doch die meisten werden begeistert sein, dass es auf ihrem Bildschirm-Menü nicht nur Tasten für Klimazonen und Navi gibt, sondern auch für den aktuellen Zahnstatus. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Dagegen ist die Suche nach dem Sinn des Lebens vergleichsweise unkompliziert. In Australien vermisst das Bergbauunternehmen Rio Tinto eine Kapsel mit radioaktivem Cäsium 137. Sie soll irgendwo auf der Autobahn zwischen der Millionenstadt Perth und einer Eisenerz-Mine vom LKW gerutscht sein. Das Ding misst acht Millimeter, ist also etwa so groß wie eine handelsübliche Halsschmerz-Tablette. Die ist ja oft schon in der Hausapotheke schwer zu finden, geschweige denn entlang einer Strecke von 1.400 Kilometern, was ungefähr der Entfernung zwischen Flensburg und Bologna entspricht.

Wenn Sie trotzdem bei der Fahndung mitmachen wollen, brauchen Sie gute Augen, denn Experten empfehlen dringend, zur radioaktiven Kapsel einen Abstand von fünf Metern einzuhalten. Eine Lupe kommt also nicht in Frage und die Lesebrille wird auch nicht hilfreich sein, denn bis Sie damit die Aufschrift entziffert haben, hat der Geigerzähler von ihrem restlichen Leben nur noch die Brückentage übriggelassen.

Die Behörden fürchten übrigens, dass die Kapsel in irgendeinem Autoreifen steckt. Unter der Sitzheizung fällt die Radioaktivität ja kaum auf, und Zerfallsprozesse halten Familien auf dem Weg in den Urlaub ja auch für ziemlich normal. Dafür werden sie wohl kaum anhalten. Gut, wenn beim Blick in den Rückspiegel Röntgenbilder vom eigenen Schädel auftauchen, mag der eine oder andere Fahrer vielleicht Verdacht schöpfen, doch die meisten werden begeistert sein, dass es auf ihrem Bildschirm-Menü nicht nur Tasten für Klimazonen und Navi gibt, sondern auch für den aktuellen Zahnstatus.

Radioaktivität macht ja vieles möglich, und wer weiß, vielleicht taucht die Cäsium 137-Kapsel ja irgendwann mal in der Aufpreisliste auf, wer fährt nicht gerne einen heißen Reifen? Und wenn der Wagen im Dunkeln leuchtet, kann das zumindest in Tiefgaragen und nach ausgelassen Partys auch nicht schaden.

Hilfreicher wäre wohl, die Strecke mit einer Bleischürze abzulaufen und zu warten, bis es piept

Allerdings könnte es sein, dass plötzlich genetisch veränderte Riesen-Marder auftauchen, das müsste dann von Hollywood verfilmt werden und käme entsprechend teuer. Dass die Autos selbst durch die Radioaktivität ihr Wesen verändern, ist ja nicht zu erwarten. Außer vielleicht, sie fahren selbständig auf Demos und werden Mitglied bei den Grünen, vermutlich beförderndes.

Sollte die gesuchte Kapsel nicht in einem Reifen, sondern im Asphalt stecken, wäre es sinnlos, nach Hitzeblasen oder heißen Quellen Ausschau zu halten, denn in Perth und Umgebung herrschen gerade 34 Grad, da sind Blow Ups nichts Ungewöhnliches.

Hilfreicher wäre wohl, die Strecke mit einer Bleischürze abzulaufen und zu warten, bis es piept. Da kämen als Suchtrupp natürlich nur Fachkräfte wie Zahnärzte in Frage. Alternativ könnten sie nach ionisierten Koalas Ausschau halten, die Touristen abstoßen statt anziehen. Eine größere Ansammlung positiv geladener Kängurus wäre auch verdächtig.