Ende der Welt - Die tägliche Glosse Radeln mit dem ADAC

Der Mensch kann anderen nach dem Munde reden, und gleichzeitig sich selbst um Kopf und Kragen. Ein meisterliches Beispiel hierfür hat gerade die Leitung des ADAC abgegeben. Und zwar in Gestalt seines Präsidenten Christian Reinicke. Der hielt für die Presse ein energiepolitisches Teach-In ab, das mit dem Wort „Zeitenwende“ noch nicht annähernd beschrieben ist.

„Jeder gesparte Liter Treibstoff“, so Reinicke, „kann dazu beitragen, die Abhängigkeit von Ölimporten zu reduzieren und damit mittelbar auf die weitere Entwicklung des Krieges Einfluss zu nehmen.“ Es sei, so der ADAC-Präsident weiter, „auch möglich, zum Bäcker mit dem Fahrrad statt mit dem SUV zu fahren.“ Ja, was ist denn jetzt los? Die ADAC-Spitze, trunken von der Milch der grünen Denkungsart? Es geht bekenntnishaft weiter: „Für viele Kurzstrecken ergibt die Autofahrt keinen Sinn. Bei anderen Strecken kann man auch mal den ÖPNV nutzen.“