Ende der Welt - Die tägliche Glosse Radeln gegen die Klimakrise

Liebe Mitradlerinnen und Mitradler, die Klimakrise verändert das Leben in unserem Land. Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, die Folgen zu bewältigen und die Erderwärmung zu mildern. Dafür leisten Sie, liebe Mitradlerinnen und Mitradler, einen wichtigen Beitrag.

Sie senken Ihren CO2-Ausstoß auf null, jedenfalls wenn Sie beim Fahrradfahren nicht atmen. Sie setzen auch keine anderen Klimagase frei, sofern Sie Hülsenfrüchte in Maßen genießen. Ihr Energieverbrauch verringert sich auf ein Minimum, wenn Sie ein klassisches M-Bike benutzen und sich mit Muskelkraft anstatt mit „E“ fortbewegen.

So wirken Sie mit an unserer großen und gemeinsamen Anstrengung zum Nutzen aller, auch für jene, die ihre persönliche Verkehrswende noch nicht vollzogen haben und sich noch nicht zu einem Umstieg vom Vierrad auf das Zweirad entschließen konnten.

Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Sie scheuen weder Regen noch unbefestigte Randstreifen, Sie nehmen Beschimpfungen von Fahrradskeptikern in Kauf. Diese selbst ernannten Quer-Radler verbreiten zahlreiche Verschwörungstheorien vor allem in Neuland, jenem geheimnisvollen Netz, das uns alle verbindet, in dem sich aber auch allerhand Gesindel herumtreibt.