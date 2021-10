Ende der Welt - Die tägliche Glosse Radeln für den Klimaschutz

Es geschah am Sonntag in London, als der britische Kronprinz William erstmalig den sogenannten „Earthshot Prize“ vergab. Und wie es eben bei den Royals üblich ist, dann macht man das richtig mit einer großen Gala, Glamour und einem Konzert. Und weil es darum geht, das Klima zu retten, sollte kein Plastik benutzt werden. Und von den Stars reiste keiner mit dem Flugzeug an. Und sie sollten umweltgerechte Kleidung tragen. Das taten sie und auch das war nicht schlecht. Die Schauspielerin Emma Watson trat in einem neu zusammengesetzten Hochzeitskleid auf und selbst Prinzessin Kate zog ein Kleid hervor, das sie zuletzt 2011 getragen hatte.

Bei 1,60 Euro für den Liter Diesel kriegen viele feuchte Augen

Denken wir doch mal an den nächsten Ausflug mit den älteren Herrschaften. Nach den langen Corona-Monaten geht es endlich mal wieder im Bus nach Meran oder ins Vintschgau. Doch vor dem Törggelen hat sich der Veranstalter eine kleine Fitnessrunde, streng nach Kardio-Gesichtspunkten ausgedacht und den Bus entsprechend umgebaut. Wer nach Südtirol will, soll auch das Klima retten. Und so wird der Reiseleiter rufen: Forza, Forza! Verehrte Gäste, treten Sie jetzt noch etwas in die Pedale. Wir sind gleich oben. Die italienische Grenze am Reschenpass ist schon in Sicht.