Ende der Welt - Die tägliche Glosse Quiet please!

Insofern ist es eine gute Idee, die eine neuseeländische Supermarkt-Angestellte hatte, deren Sohn an Autismus leidet: Sie hat an ihrem Arbeitsplatz eine „Quiet Hour“, eine stille Stunde, eingeführt. Es ist nicht nur ruhig, auch die Neonbeleuchtung wird abgeschaltet und es herrscht Dämmerlicht.

Die Labermaultaschen aus den Boxen haben Sendepause. Bananen liegen entspannt aneinander gekuschelt in ihren Rappelkisten. In den reduzierten Socken vom Wühltisch lässt es sich auf Samtpfoten zum Katzenfutter schleichen. Es ist so still, man könnte eine Erdnuss fallen hören. Kein Redeschwall schwappt mehr über die Ufer des Milchsees am Kühlregal. Leise rieselt das Mehl in der Backwarenabteilung, still und starr ruhen die Fischstäbchen in ihren Tiefkühltruhen.

Bifidus-Joghurtbecher tanzen gemächlich einen rechtsdrehenden Walzer. Paybackpunkte leuchten wie funkelnde Sterne aus dem goldenen Dämmerlicht des Sonnnenblumenöluntergangs. Eine Stimme flüstert freundlich aus der Dunkelheit: „Dein Kühlschrank daheim ist voll, kaufe nichts, kaufe nichts, geh nach Hause und lies ein Buch!“ Die leise quietschenden Räder des Einkaufswagens halten vor dem schummrigen Ausguck einer Wurstpromoterin. Sie reicht schweigend ein Salamirädchen. Wechselgeld klimpert zart in der Klangschale neben dem Tee-Sortiment.

Am Weinregal stehen Kerzen, ein rauchender Tom Waits spielt „In the Neighborhood“ auf der Tastatur einer Registrierkasse. Da, wo früher der stetig defekt piepsende Flaschenpfandrückgabe-Automat stand, gibt es jetzt eine alte Jukebox - bei Einwurf des Einkaufswagenchips ertönt wahlweise Meeresrauschen, Vogelgezwitscher oder nichts. It´s oh so quiet.

Ein Brause-Drop kann nicht mehr still halten und explodiert

Doch der Frieden währt nicht lange: In der Krachmacherstraße der Süßwaren versuchen Chipstüten und Gummibärchenpackungen schon länger, nervös knisternd ihr ADHS-Syndrom zu unterdrücken. Ein Brause-Drop kann nicht mehr still halten und explodiert. Die schweigende Mehrheit der Keksschachteln fühlt sich für die aufkommende Unruhe nicht verantwortlich, aber aus dem dumpf brummenden Aufbackofens beim Brotregal krächzt eine trockene Stimme: „Ich bin eine Semmel, holt mich hier raus!“

Da schleicht ein Mann aus dem Dark Room der Hygieneabteilung und schiebt unauffällig etwas unter die Nachtschattentomaten auf dem Kassenlaufband. Und es kommt, wie es kommen musste: Die schrille Stimme der Kassiererin zerschneidet jäh das stille Idyll: „Tinaaaa – wat kostn die Kondoooome?“