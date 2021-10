Ende der Welt Quereinsteiger

A bisserl was geht immer, wusste schon der Monaco. Drum sollte man grad in Zeiten des Mangels nicht so sehr auf Spezialisten pochen. Also: Lastwagen fahren, unterrichten, Kanzler sein oder Alte pflegen – das kann doch nicht so schwer sein. Mei, mit ein bißchen guten Willen kann das doch jeder. - So gut er halt kann … . Eine Glosse von Norbert Joa.

Moment … gleich …. ich steig hier grad quer ein in diese Glosse … der Stuhl noch warm, vom Michl, der ursprünglich eingetragen war … ah, ich seh ihn noch, wie er drüben auf die Schnelle quer einsteigt, in eine Mittelschule, kam grad ein Anruf, Notfall, er soll da jetzt unterrichten, irgendwas, ist doch auch mal spannend … so wie für mich ja auch … so ein Quereinstieg!

Dabei hat gestern noch Bayerns oberste Lehrerin Fleischmann geschimpft: „Ergotherapeuten, Opernsängerinnen und Ethnologen sind keine ausgebildeten, echten Lehrerinnen und Lehrer.“ Stimmt, aber wenn ich so zurückdenk, waren Letztere wiederum oft keine Pädagogen. U n d obendrein nicht mal Opernsänger.

Alle lernen ja zur Zeit kreuz und quer dazu. Englands Premier Johnson, dass man schlecht zigtausend osteuropäische LKW Fahrer rausekeln kann u n d volle Regale haben. Oder betankte Tankstellen. Und so zeigen Social Media Filmchen aus dem Raum London veritables Handgemenge samt sausenden Kanistern. Da kommen die Quereinsteiger in Tarnfleckuniform wie gerufen – Soldaten samt Tankwagen und Nahkampferfahrung. 200 an der Zahl – aber in Great Brexit fehlen eher 100 000 Fahrer.

Hm, wer käme also noch in Frage, für diesen Job? Heute hier, morgen dort … genau: Liedermacher, die grad ohnehin nix zu tun haben. Oder Kickboxer und Fitnesscoaches, deren Studios dahinsiechen. Oder beleibte, wohltönende Bassisten – also Brummis in die Brummis. Oder – mit Blick auf die Arbeitsbedingungen und Löhne von LKW Fahrern: Buddhisten, die im tiefsten Innern verstanden haben: Alles Leben ist Leiden.

Das bringt uns zu Armin Laschet

Das bringt uns zu Armin Laschet. Der die neunte Klasse wiederholte, bei „Charivari“ war und der Kirchenzeitung und zuletzt 24 Prozent holte für zwei Parteien, die früher mal als Union galten. Auch ihn seh ich klein am Horizont, wie er sich müht, ins Kanzleramt reinzukommen. Mal längs, mal seitlich – aber da er nicht so schlank ist wie sein Wahlergebnis, wird dieser Quereinstieg schwierig. Meiner ist gleich rum – war easy. Morgen unterrichte ich die Klasse vom Michl – und der Michl hilft in der Altenpflege, wo ihn ein ehemaliger DHL Fahrer kurz einweist, weil der was erledigen muss, daheim in Rumänien.

Der einzige Spezialist sitzt morgen übrigens hier, auf diesem Platz – da hat sich fürs Ende der Welt gemeldet: ein alter Pfarrer im Ruhestand.