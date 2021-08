Ende der Welt - Die tägliche Glosse Quallen in Nachbars Garten

Der Nachbarschaftsstreit gehört zum Dasein, dem einen kräht der Hahn zu laut, der anderen dröhnt der Rasenmäher zur falschen Uhrzeit. Hier liegt ein nachbarlicher Bretterstapel im Weg, dort lässt das Pferd von drüben seine Äpfel fallen oder der Apfelbaum reckt seine Äste über den Zaun – diese Streitursachen stammen übrigens alle aus der Wirklichkeit, bei unseren Nachbarn in Österreich. Das Portfolio möglicher Anlässe jedenfalls ist mindestens so umfangreich wie das Leben selbst und sorgt regelmäßig für tragikomische Szenen vor dem Amtsgericht.

Auf der etwas größeren Ebene sind Boshaftigkeiten unter Nachbarn genauso typisch: man denke nur an unseren südlichen Nachbar-Zwerg Österreich, der – allein durch den Größenunterschied schon grün vor Neid, tritt besonders in der Urlaubszeit als Giftzwerg in Aktion: in an Hinterhältigkeit nicht zu übertrumpfender Weise werden Radargeräte aufgebaut, die, je weiter man sich der deutschen Grenze nähert, desto dichter stehen. Mautstationen gleichen Raubritterburgen, wo nach bezahlter Autobahnvignette ein zweites Mal abkassiert wird. Und kein Besuch beim österreichischen Nachbarn endet ohne irgendein Nachspiel, bei dem das Land in schöner kakanischer Tradition seine edelsten Trümpfe zieht: wenn wir der per „Organstrafverfügung“ verhängten Geldstrafe widersprechen, rattert der administrative Mechanismus los, der an der außerordentlichen „Mühewaltung“ der Verwaltungsorgane unserer österreichischen Nachbarn nicht den geringsten Zweifel lässt.

Sollte unser Widerspruch zufällig einmal an der richtigen „Einlaufstelle“ ankommen, dann folgt so zuverlässig wie einst das Amen in der Kirche der Verweis auf das eine oder andere „Formgebrechen“, weswegen unser Anliegen stante pede niederzuschlagen ist.

Eierqualle statt Kaiserschmarrn und Wiener Schnitzel

Warum wir trotzdem unsere gemütliche Heimat verlassen, wo all das natürlich nie vorkommen könnte? Es ist die einzigartige Trias von Eierspeise, Kaiserschmarrn und Wiener Schnitzel, deren Rezepturen die österreichischen Giftzwerge so gut hüten wie einst Alberich den Nibelungenschatz. Aber was bringt die Zukunft: die Eierqualle! Ja, koan Schmäh! Das Viech mit dem gefährlichen Namen Cotylorizha tuberculata wird in Wiener Medien bereits zum Superfood hochgejazzt. Eierqualle statt Eierspeise, denn die glibbrigen Dinger zählen zu den Gewinnern im vom Menschen leergefischten Mittelmeer, (wo die Fische, die natürlichen Feinde der Spiegelei-Quallen, längst auf Tellern am Teutonengrill gelandet sind.)