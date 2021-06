Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pumuckl reloaded

Ob die Kostümfarben des Kobolds dabei andere werden, bleibt vorerst offen. Sein feuerrotes Haar, das gelbe T-Shirt und die grünen Hosen deuten zwar auf eine Ampelkoalition, die aber ist als Wahlergebnis im Bund so gut wie ausgeschlossen, und außerdem ist die Regierungsbildung bis zu den ersten neuen Geschichten vom Pumuckl vorbei, hoffentlich zumindest. An dieser Stelle soll es, ganz abgesehen von medienpolitischen Gesichtspunkten, aber um die Kunst und da insbesondere um cineastische Auswüchse gehen.

Was gut ist, das soll gerne nochmal gezeigt werden, und was einmal gut geht, geht vielleicht ein zweites und drittes Mal auch noch gut. Dieser leicht prosaisch angehauchten Überlegung greift der menschliche Urreflex unter die Arme, sich der Wiederholung zu erfreuen, weil Wiedererkennen das angstvolle Herz beruhigt. Schließlich lehrt auch jede neuerliche Ausstrahlung des „Monaco Franze“: „A bissl wos geht allaweil.“

Etwas schwerer tun sich Fortsetzungen von Werken, mit denen die Urheber des originalen Erzählwerks weder gerechnet noch das Geringste zu schaffen haben. Lösen sich die Remakes nicht ausreichend von den Vorlagen, steht schnell der Vorwurf im Raum, bloße Aufgüsse darzustellen, die sich in unguter Weise ans Vorbild anlehnen. Und aus kommerziellem Interesse.

Wobei in Filmremakes die Darstellerinnen nicht zu beneiden sind

Die Glosse "Ende der Welt" läuft immer am Ende des aktuellen Morgenmagazins radioWelt (6.00 bis 8.30 Uhr) um 8.25 Uhr auf Bayern 2. [ BR Podcast - Podcast - Ende der Welt - Die tägliche Glosse ]

Wobei in Filmremakes die Darstellerinnen nicht zu beneiden sind: Spätroms Kaiser Nero werden sich alle Zuschauer immer vorstellen wie Peter Ustinov, und, auf unseren Fall gewendet, den Meister Eder stets wie Gustl Bayrhammer. Dass das Publikum bestimmte, vielleicht sogar durch Dialekt wie Lokalkolorit ihm besonders vertraute Filmfiguren ins Herz geschlossen hat, sollte also nicht dazu verführen, ihre Geschichten endlos zu reanimieren.

Daher ergeht von hier aus die höfliche Ermahnung an den deutschen RTL-Verwaltungssitz in Köln: Die kulturelle Vereinnahmung urbayerischer Galionsfiguren durch nicht hiesige Unternehmen widerspricht den Regeln der politischen Korrektheit. Wir Bayern lassen den Dom – alle Jahre wieder – schließlich auch in Kölle.