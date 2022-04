Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pünktlich wie die Eisenbahn

In Japan wurde ein Lokführer wegen einer einminütigen Verspätung mit einer Gehaltskürzung um 42 Cent bestraft. Sind hier Korinthenkacker am Werk oder eine berechtige Strafe? Wir sagen: erhebt die Bahn-Pünktlichkeit auch in Deutschland zur Kardinaltugend, schließlich sind wir das Land, das den Satz erfunden hat: „Pünktlich wie die Eisenbahn“. Eine Glosse von Johannes Marchl.

Dass die Zeit relativ ist wissen wir seit Einstein, dass die Pünktlichkeit relativ ist, schon seit dem 7. Dezember 1835. Da fuhr nämlich die erste Eisenbahn, der Adler, zwischen Nürnberg und Fürth. Und seitdem ist es kein Geheimnis, dass die am häufigsten genuschelte Durchsage auf Bahnhöfen und in Zügen von Interregio bis Intercity folgende ist: „Meine Damen und Herren, Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen“.

Dabei gilt es zu betonen, dass dies ein Phänomen der Deutschen Bahn ist, das den Bahnen in anderen Ländern den kalten Schweiß auf die Schiene treiben würde. Jüngstes Beispiel Japan. Dort fabrizierte ein Lokführer eine einminütige Verspätung – eines leeren – also passagierlosen – Zuges, wohlgemerkt. Den er nur von Tokio nach Okayama bringen sollte. Kleine amüsante Randnotiz: Der Lokführer suchte auf dem falschen Bahngleis nach seinem Zug… Dennoch ereilte unseren wackeren, aber leider um eine Minute unpünktlichen Lokführer der Arm der Gerechtigkeit in Form einer Gehaltskürzung durch die Bahngesellschaft West Japan Railway: Eine Minute zu spät kostet in Japan demnach 56 Yen, das sind 42 Cent. Denn in Japan sind Verspätungen – wie auch Verfrühungen – verpönt, diese Art des nonchalanten Umgangs mit der Pünktlichkeit wie bei der Deutschen Bahn - ein Ding der Unmöglichkeit! Allerdings klagt der Lokführer jetzt gegen die Gehaltskürzung von 42 Cent…

Unsere Zeit ist zu schade, um sie mit Warten auf den Zug zu verbringen

Was sagt uns diese japanische Parabel? Dass in Japan sich ebenfalls die Zeiten ändern und Pünktlichkeit nicht mehr zeitgemäß ist? Dass in der West Japan Railway Korinthenkacker am Werk sind? Die an dem armen Zugführer, der nach besten Wissen und Gewissen versucht hat die Verspätung auszugleichen, ein lächerliches 42-Cent-Exempel statuieren - obwohl niemand geschädigt wurde – es gab ja keine Passagiere? Halten es die Japaner jetzt neuerdings auch schon mit dem britischen Unpünktlichkeitsgranden Oscar Wilde, nach dem Pünktlichkeit uns die beste Zeit stiehlt?

An dieser Stelle möchte ich zumindest ein Stäbchen für die konservativ-japanische Haltung brechen: Wir alle wissen ja – und so steht es schon in der Bibel, dass wir nur eine „kleine Zeit“ haben auf dieser Erde. Und die ist einfach zu schade, um sie mit Warten auf den Zug zu verbringen, da bin ich total japanisch. Und somit erhebe ich an dieser Stelle Pünktlichkeit für alle Tram-, Hochseil- und Eisenbahnen dieses Erdballs von der Sekundärtugend zur Kardinaltugend.