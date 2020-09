Ende der Welt - Die tägliche Glosse Problembär Goldbär

Probleme gibt es eigentlich, wohin man schaut. Das seltsame Virus, das schmelzende Eis in der Arktis, die Feuersbrünste in Kalifornien. Und nicht zu vergessen: Man will zum Einkaufen und merkt erst kurz vor dem Supermarkt, dass der Mund-Nasen-Schutz zu Hause liegt. Seufz! Dann eben nicht.

Vielleicht ist es ganz gut so. Wir wollten uns ja nur was Süßes holen. Dinge, die man euphemistisch gerne als Nervennahrung bezeichnet. In Wirklichkeit sind Süßigkeiten nichts anderes als Kalorienbomben, die im Gehirn fatalerweise dann auch noch Glücksgefühle auslösen. Aber, wir wollten uns doch nur ein bisschen von den Problemen ablenken, zum Beispiel mit Gummibärchen.

Doch da sind wir mittendrin in den Problemen. Denn im Supermarktregal zwischen Schokoriegeln und Butterkeksen findet im Moment ein erbitterter Kampf statt. Manche Supermarktketten haben nämlich den Haribo-Goldbären aus ihren Regalen verbannt. Ersetzt wurde er durch Produkte der Konkurrenz oder sogar von Eigenmarken. Ein Halali wird geblasen. Und um im Jägerjargon zu bleiben, würde man wohl sagen. Die Firmen haben den Goldbären aufs Korn genommen. Der Goldbär ist zum Problem geworden. Man könnte fast sagen, dass der Goldbär zum Problembär wurde.

Problembär, Moment das kennen wir doch. Vor ein paar Jahren, 2006, da zog der Braunbär Bruno von Österreich nach Bayern. Der erste Bär seit mehr als 170 Jahren innerhalb der bayerischen Landesgrenzen. Er riss Schafe, kam in die Nähe von Siedlungen und brachte die Bevölkerung in Aufruhr. Ein echter Problembär also, der sich nicht zu benehmen wusste und die Wildnis verlassen hatte. Schließlich wurde er gegen alle Widerstände solidarisierender Gruppen erlegt.

Und nun also wird der Goldbär zum Problembär, oder ist es doch ein grüner oder ein roter. Na egal, gemeinsam mit 100 Millionen Artgenossen verlässt er täglich die Firma Haribo und macht dann Kinder froh und eben auch Erwachsene.

Wer so eine Konkurrenz hat, dem vergeht das Lachen

Doch das löst das Rätsel um den Problembären noch nicht. Der Bär lahmt. Dabei ist es eigentlich wie in jeder Familie, in der der Patriarch stirbt und nichts vernünftig geregelt hat. Die Familie muss nun, na nennen wir es mal so, das Bärenfell verteilen. Und das ging schief.

Hans Riegel aus Bonn gab der Firma seinen Namen und flutete Deutschland und später viele weitere Länder mit Gummibärchen und Lakritze. Und irgendwann ließ er Thomas Gottschalk für sich Werbung machen. Und der blieb dann wie im echten Leben 25 Jahre Berufsjugendlicher. Doch dessen letzter Fruchtgummi-Auftritt ist auch schon sieben Jahre her. Und seither versuchen sich die Riegel-Nachfolger aus mehreren Zweigen an einer, wie man so schön sagt, Neuorientierung.

Die Konkurrenz schläft aber nicht und hat die weiche Flanke beim Goldbären entdeckt. Auch sie nimmt ihn ins Visier. Denn was Haribo kann, das können auch andere Firmen, nämlich Gummibärchen. Und garnieren die mit einem Instagram-Account. Und deshalb kommen sie cool daher, und sind auch noch veggie. Zufall oder nicht. Der Renner sind Lachgummis. Wer so eine Konkurrenz hat, dem vergeht das Lachen, sagen wohl die Riegels aus Bonn. Und so werden immer weniger Goldbären gegessen. Der Goldbär als Problembär. Wir wollten doch nur was Süßes aus dem Regal holen. Und jetzt reden wir wieder nur über Probleme.