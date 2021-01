Ende der Welt - Die tägliche Glosse Privileg oder Bürde?

Ich fühle mich geehrt! Wirklich! Ja, es ist schon ein Privileg, das Ende der Welt besiegeln zu dürfen. Seine Gedanken zigtausenden von erwartungsfreudigen Hörerinnen und Hörern unterbreiten zu können, das ist schon… also… äh… na ja, ehrlich gesagt kann einem da schon angst und bange werden. Vielleicht ist das vermeintliche Privileg doch eher eine Bürde. Aber so ist das nun mal mit Privilegien: Ob sie wirklich erstrebenswert sind, ist von außen betrachtet oft gar nicht so leicht zu erkennen.

Ich spreche zum Beispiel gerade aus dem Home-Office zu Ihnen. Dafür hätte ich mir nicht mal eine Hose anziehen müssen. Oh, privilegiert, der Mann, verdient sein Geld hosenlos, womöglich gemütlich auf dem Sofa fläzend, Champagner schlürfend oder in der Badewanne platschend. Nun, wer Home-Office für ein Privileg hält, der hat keine Kinder – zumindest keine mit lautstark geäußerten Bedürfnissen.

Bis vor kurzem dachten viele bei dem Wort "Privileg" noch an eine Waschmaschine, manche vielleicht auch an einen verschollenen Thriller von Dan Brown: "Privileg – Wir stecken mitten in einem Krieg, der schon seit Ewigkeiten geführt wird…" Der Krieg, der seit Menschengedenken um Privilegien tobt, ist nun um eine Schlacht reicher: Jetzt kämpfen nicht mehr Arme gegen Reiche, sondern Geimpfte gegen Ungeimpfte. "Ein Geimpfter nimmt niemandem mehr ein Beatmungsgerät weg. Damit fällt mindestens ein zentraler Grund für die Einschränkung der Grundrechte weg", sprach Außenminister Heiko Maas. Von Privilegien sprach er nicht, nein, Geimpfte sollten lediglich wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen.