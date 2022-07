Ende der Welt - Die tägliche Glosse Priorisierung - oder die Kunst einen Café zu trinken

Können sie gut priorisieren? Oder was ist wichtiger: den Termin für die Autoinspektion vereinbaren, ein Geburtstagsgeschenk besorgen oder den Urlaub vorzubereiten? Das ist gar nicht so einfach. Die Politiker*Innen tun sich da leichter, denn ganz oben auf deren Prioritätenliste steht der Wählerwille. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Kennen sie das auch, letztens hatte ich mit meinem Mann so ein Gespräch. Ich: „Ich weiß gar nicht, wie ich neben der Arbeit, all die Dinge noch erledigen soll, die vor unserem Urlaub gemacht werden müssen. Ich muss noch die Einladungen für unser Straßenfest entwerfen, am Mittwoch bekommen wir Besuch, wir brauchen unbedingt noch einen Inspektionstermin für das Auto, ich muss noch Sonnencreme für den Urlaub kaufen und wir brauchen ein Geschenk für Holgers Geburtstag.“ Und was sagt da der werte Gatte? „Ja, dann musst du halt priorisieren.“

Priorisieren! So einen Hals bekomme ich da. Ich meine, das ist doch zu Hause nicht wie in der Politik. Da ist das ja einfach. Schauen sie sich nur die FDP an. Bei der Frage nach einem Tempolimit gibt es fast nur gute Argumente dafür: weniger Unfälle, spart Energie, ist billiger, gut für die Umwelt usw. usw. Allerdings gibt es natürlich auch ein Argument dagegen nämlich, dass der autoliebenden FDP Wähler es halt nicht will.

Sehen sie so einfach ist das in der Politik – denn da zählt ja nicht die Vernunft, sondern der Wille des Wählers oder der Wählerin hat oberste Priorität. Und da ist es völlig egal, ob es sinnvoll ist was er oder sie will.

Etwas schwerer tut sich da Markus Söder. Der dachte eine Zeitlang, dass die Bayern Bienen, Bäume, eine vorsichtige Coronapolitik und Weltoffenheit mögen. Jetzt denkt er das offenbar nicht mehr. Jetzt glaubt er, dass alle in Bayern Atomkraft toll finden, Trachten lieben, Gemüse ablehnen und Frauen sich nicht mehr darüber freuen, wenn auch ihr Geschlecht genannt wird. Ob Söder mit diesem Priorisierunghopping seiner obersten Priorität - die nächste Landtagswahl zu gewinnen näherkommt? Wer weiß? Denn die Bienenfreundin will ja keine Verlängerung der Atomkraft.

"Ich könnte auch vorab Urlaub nehmen, um Zeit zu haben den Urlaub vorzubereiten.“

Und da sind wir schon bei den Grünen. Die stehen der Atomkraft ja auch eher skeptisch gegenüber, sind in letzter Zeit aber auch eher so flexibel bei ihrer Priorisierung. Eigentlich stand mal das Klima zu retten ganz oben auf ihrer Liste. Aber dann kam der Krieg und das Gas, also weniger Gas und vielleicht frierende Menschen im Winter. Und in der Abwägung – ist dann vielleicht der Wähler, der nicht friert doch wichtiger, als das Klima, denn das kann ja nicht wählen.

Aber zurück zur privaten Priorisierung. Also sagte ich zu meinem Mann: „Wie soll ich denn priorisieren. Ist es besser an Holgers Geburtstag ohne Geschenk aufzutauchen? Oder ohne Inspektion mit dem Auto in den Urlaub zu fahren? Ich könnte auch vorab Urlaub nehmen, um Zeit zu haben den Urlaub vorzubereiten.“ Mmmh, fand er jetzt auch nicht so toll.