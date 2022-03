Ende der Welt - Die tägliche Glosse Preiswürdige Pauker*innen

Noch gut zweieinhalb Stunden zum Zerreißen gespannten Wartens, dann wird – virtuell – der „Deutsche Lehrkräftepreis 2021“ verliehen. Die Auszeichnung hat sich erst neulich vom „Deutschen Lehrerpreis“ zum gendergerechteren, oder „wokeren“ „Lehrkräftepreis“ gewandelt. Der Name ist somit endlich politisch korrekt, klingt aber dennoch steifer, weil amtlicher. Dafür ist die Website des Preises sehr bunt und fröhlich gehalten. Von knallharter Penne nicht mehr der leiseste Hauch. Die Preiskategorien klingen wohl nicht umsonst wie der Neusprech in Werbeclips: „Wow-Idee“, „Aha-Macher“, „Weiterentwickler“.

Wer gerührt und dankbar auf seine eigene Schulzeit zurückblickt, auch dankbar dafür, dass sie länger schon vorbei ist, wundert sich über dieses vom Lehrkräftepreis ausströmende Fluidum des Allesversöhnenden. Die klassischen Fronten zwischen Lehrpersonal und Schulpflichtigen, aber auch zwischen unterrichtender Fachschaft und verwaltendem Direktorium scheinen aufgehoben zu sein. Einmal zugunsten eines ganz neuen Maßes an Verständnis, das alle Seiten lehrt, auch mal von der Gegenseite her zu denken. Dann aber auch für einen Exzess an gegenseitiger Bewertung, die nicht unbedingt fair ausfallen muss: Lehrkräfte werden ihre „Wow-Ideen“ stets okay finden, sonst griffen sie ja zu anderen. Schülerinnen und Schüler könnten dem einen oder anderen „Aha-Macher“ aber auch die Preiswürdigkeit absprechen, einfach, weil sie altersgerecht dauergenervt sind oder das Handy abgeben mussten. Und ob der „Direx“ – wir kennen ihn noch aus den berüchtigten Pauker-Filmen der 70er Jahre mit Heintje, Roy Black und Uschi Glas – in Wahrheit ein „Weiterentwickler“ ist, könnte sich der Studienrat, der lange schon der Beförderung harrt, auch noch zweimal überlegen.