Ende der Welt - Die tägliche Glosse Polizeiprivilegien

Hören Sie weiter, hier gibt´s nichts zu sehen, außer 16 Polizeiautos in der Münchner Fußgängerzone. Mit denen reisten kürzlich Führungskräfte zu einem Gottesdienst an, und weil Parkplätze halt viel seltener als Bibelstellen sind, standen die Wagen näher am Altar als die Straßenverkehrsordnung erlaubte. Dafür lagen allerdings auch Polizeikellen hinter den Windschutzscheiben. Vermutlich hofften die frommen Polizeipräsidenten, dass sich Passanten davor bekreuzigen und Buße tun.

Die Staatsanwaltschaft allerdings hielt das für Amtsanmaßung und leitete Ermittlungsverfahren ein. Mit einem Rosenkranz über dem Rückspiegel oder einer Christophorus-Medaille am Armaturenbrett hätten die leitenden Beamten vermutlich weniger Ärger gehabt, denn Autopilgern auf dem Jakobsweg wird ja vieles verziehen. Sie wollen bekanntlich ihre Sünden abstellen, und wenn sie mit dem Pkw anfangen, wird niemand was dagegen haben, nicht mal in Fußgängerzonen. Einkehr, Umkehr und Verkehr sind schließlich überall möglich und solange eine bußfertige Seele nicht die Auffahrt zum Himmel blockiert oder in einer Lieferzone der Barmherzigkeit im Weg steht, sollte sie eigentlich überall ihren Frieden und eine Parklücke finden.

Für Polizeipräsidenten gilt das erst recht, die sind ja wie der Heilige Antonius ständig den Versuchungen des Teufels ausgesetzt und suchen daher folgerichtig den kürzesten Weg zu Gott und nicht den über das Parkhaus, wo sie garantiert wieder in Kontakt mit Geld gekommen wären.

Aber statt zu würdigen, dass die Polizei den Dämonen ausweicht, wo immer es geht, beharrt die Staatsanwaltschaft auf der Straßenverkehrsordnung und sucht weltliche Gerechtigkeit, wo jeder Münchner Autofahrer doch weiß, dass auf der Suche nach Parkplätzen in der Regel nur der Himmel hilft, manchmal in zweiter Reihe.

Gehzeit über den Forstweg mit und ohne Polizeikelle rund vier Stunden einfach

Die Frage ist natürlich, wie die Ordnungswidrigkeiten im Schatten der Frauenkirche jetzt geahndet werden. Im Fegefeuer der Medien sind die Polizeipräsidenten ja schon, so dass ihnen die Hölle wohl erspart bleibt. Die fängt bekanntlich mit dem Duplex-Parkplatz an, kennt nur Sackgassen und Einbahnstraßen und endet, wie schon der große Dichter Dante wusste, in der Altstadt von Florenz. Dort finden Dienstwagen dann nur noch in der Seelenwaschanlage Platz und wer aussteigen will, ruiniert garantiert die Uniform.

Vielleicht sollte die Justiz Milde walten lassen und den behördlichen Falschparkern eine zweite Chance geben. Muss ja nicht ein abermaliger Gottesdienst in der Frauenkirche sein, sie könnte die Polizeipräsidenten auch zu Einkehrtagen ins Königshaus auf dem Schachen einladen, Gehzeit über den Forstweg mit und ohne Polizeikelle rund vier Stunden einfach.