Ende der Welt - Die tägliche Glosse Politik und Putzen

Politik und Putzen. Glauben Sie ja nicht, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun! Selbst CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat es sich im saarländischen Karneval nicht nehmen lassen, ausgerechnet als ‚Putzfrau Gretel‘ den Besen zu schwingen – das war eine Vorahnung! Bei der Bundeswehr wird heutzutage ja bald mehr geputzt, als geschossen.

„Politikerin wird Putzfrau“ – ja die Schlagzeile gab es wirklich! Sie bezieht sich auf Lilo Friedrich. Fröhliche Person aus Monheim am Rhein - die saß bis 2005 für die SPD im Deutschen Bundestag. Wir erinnern uns: Schröder verlor die Wahl, Friedrich verlor ihren Wahlkreis und jetzt kommt‘s: Sie schickte gut 100 Bewerbungen, fand aber keinen Job. Dann machte sie sich als „facility managerin“ selbstständig und da gehört Putzen nun mal dazu. Angeblich mache sie das gerne, lieber als Einkaufen oder Bügeln, so wird sie jedenfalls in der „Zeit“ zitiert. Mittlerweile hat sie Ihre eigene Reinigungsfirma und 120 Kunden. Donnerwetter. Jetzt hat die „Rote Lilo“ auch wieder mehr Zeit zum Nachdenken, über die Politik.

Donnerwetter sagte damals auch Nicholas Sarkozy, unser nächster Reinigungsexperte, Ex-Staatspräsident Frankreichs, übrigens immer noch Politiker! Der zog damals den Zorn vieler auf sich, als er als Innenminister im Sommer 2005 in den Banlieus von Paris auftrat und nach einer Schießerei zwischen rivalisierenden Jugendbanden sagte: Er werde die Siedlung La Courneuve mit dem Kärcher reinigen und das „Pack“ beseitigen! Der Hersteller des von Sarkozy benannten Reinigungsgerätes war schockiert, protestierte und verbat sich solche Äußerungen. Geschäftsschädigend sei das doch und respektlos gegen über Kunden und Mitarbeitern. Allerdings konnte eines nicht verhindert werden: Der Begriff kärchern – oder kärschern-ö – bedeutet im Französischen seitdem: „klar Schiff machen“ oder „ausmisten“.

Gillibrand will nämlich auch Putzen

Den Vogel abgeschossen hat allerdings Kirsten Gillibrand, US-Senatorin aus New York, die gerade im internen Wahlkampf zur Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gerne grillt und zwar Ex-Vize Präsident Joe Biden - aber das ist eine andere Geschichte. Gillibrand will nämlich auch Putzen. Das ist jetzt amtlich denn bei der TV Debatte der Demokraten am Mittwoch in Detroit sagte sie auf die Frage der Moderatorin, was sie machen würde, wenn sie ins Weiße Haus einziehen würde: Sie würde als Erstes das Oval Office putzen.

Stellen Sie sich das mal vor: Gilibrands erster Tag im Weißen Haus, im Oval Office: Draußen der Sicherheitsberater mit den Koffern mit den Abschusscodes sämtlicher US-Atomraketen, dazu der Stabschef und der nationale Sicherheitsberater, die alle an sie ranwollen, um ihre Botschaften und Weisheiten loszuwerden. Stattdessen aber: Türe zu, dahinter Gillibrand mit Eimer, Lappen, Aufwischer, Chlor-Reiniger und in Gummihandschuhen. Das wäre ein Auftritt. Ein starkes Signal! Und wenn sie jetzt noch Nicholas Sarkozy persönlich kennen würde, befreundet mit ihm wäre, dann würde der ungeduldig draußen wartende Stab von der anderen Seite der Tür hören:

„Kirsten-ö, soll isch Dir jetzt den Kärscher bringön….?“