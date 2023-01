Ende der Welt - Die tägliche Glosse Politik und Kulisse

So ist ein gelungener Kulissenbau im Hintergrund auch oft die Rettung eines desaströsen Opern- oder Theaterbesuchs: Wenn sich eine Sopranistin gotterbärmlich durch die Zauberflöte koloriert, wenn der Hamlet die Ausstrahlung eines Totenschädels hat, dann können wir immerhin zweieinhalb Stunden lang die Kulissen bestaunen: Oh wie schön, der Tempel der Weisheit! Ah schau mal, die Zinnen von Schloss Helsingör.

Im Falle des jüngst in der Silvesternacht zur Aufführung gebrachten Social-Media-Trauerspiels „der Neujahrspost“ mit Christine Lambrecht in der Hauptrolle der Bundesverteidigungsministerin, vermochte es die Kulisse aber leider nicht, uns vor der Katastrophe im Vordergrund abzulenken. Das lag zum einen natürlich an Text, Inszenierung und Hauptdarstellerin, aber eben auch am Hintergrund: So schwärmte die Ministerinnendarstellerin mit zauseligem Haupthaar und Backgroundgeböller von tollen Menschen und Begegnungen angesichts des Kriegsjahres 2022 – vor einer Straßenkreuzung in Berlin.