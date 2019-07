Ende der Welt - Die tägliche Glosse Plastiktüten-Scham

Plastiktüten sind out, Jute ist in. Und wer es noch nicht glaubt, dem bedruckt ein Supermarkt in Kanada die Tüten mit peinlichen Aussagen. Es ist zum Schämen. Eine Glosse von Wolfram Schrag.

„Ich bekenne, ich habe gelebt!“ So ein großer Satz passt eigentlich wirklich nur zum Ende des Lebens. Pablo Neruda, der chilenische Dichter hat vor 45 Jahren damit sogar seine Biografie betitelt. Bekenntnisse diese Art sind, nun sagen wir mal so, nicht gerade üblich. Doch insgeheim wünschen wir uns, mal so etwas Großes sagen zu können.

Wie sieht denn der Alltag aus: Kleinteilig. Zum Beispiel die Frage: Wo verbringst du die schönsten Wochen des Jahres? Auf Mallorca. Früher konnte man sich vielleicht über volle Strände, Ballermann-Image und Sangria-Eimer aufregen. Man konnte entgegenhalten: Aber es gibt doch auch das Hinterland und die kleinen Orte. Papperlapapp.

Und heute: Schon die Vorplanung gerät zur Rechnerei. Wie war das noch mal mit dem Fußabdruck? 568 Kilogramm CO2 pro Flug nach Palma. 1136 Kilogramm insgesamt. Oje! Da geht die Hälfte des Jahresbudgets von 2300 Kilogramm drauf. Und wenn ich dann noch im Herbst nach London, nur für ein Wochenende. Dann lieber gleich vortreten und öffentlich schämen: Ich gestehe, ich habe gesündigt. Applaus! Und dann ab zum Büßen, zum CO2-Ausgleich und ein paar Bäume im Amazonasgebiet gepflanzt. Natürlich nicht selbst, das wären schließlich 5765 Kilo einfach beim Flug nach Manaus. Bewahre! Und außerdem machen das andere viel effizienter. Also heißt es zahlen. Und wir müssen weiter forschen, den ökologischen Fußabdruck im Alltag zu verkleinern: Zum Beispiel beim Einkaufen.

Plastiktüten sind ja sowas von out!

Plastiktüten sind ja sowas von out! Die älteren erinnern sich vielleicht noch an Beutel mit der Aufschrift: Jute statt Plastik. Lang ist’s her. Schön waren sie nicht, aber wahnsinnig korrekt. Und heute wieder total in, und zwar nicht nur am Friday for Future, sondern auch an einem ganz gewöhnlichen Donnerstag. Aber da es immer noch welche gibt, die sich ihre Sachen in Einwegtüten packen, hat sich eine Supermarktkette in Kanada etwas einfallen lassen: Die bietet noch Einwegtüten an, die kosten 5 Cent und sind zum Schämen. Und zwar wegen ihrer Aufdrucke: Die werben für Warzen-Heilmittel, die Lösung von Darmproblemen oder gar für einen Porno-Verleih. Ist natürlich alles Fake, aber trauen muss man sich schon, damit herumzulaufen.

Und dann sehen alle: Ich gestehe, ich bin ein Plastiksünder. Denn Kanada will weg vom Plastik bis 2021. Und selten hat man so öffentlich geschämt wie mit diesen Tüten. Aber so moralinsauer wie unsere Welt nun mal ist, gibt es doch einen interessanten Nebeneffekt: Die Tüten entwickeln sich zum begehrten Objekt für Sammler. Und schon schreibt der Supermarkt. Bald sind sie ausverkauft! Ich gestehe, ich finde das cool. Es ist zum Schämen, wirklich!