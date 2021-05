Ende der Welt - Die tägliche Glosse Plädoyer für unsinnige Wissenschaften

Es gibt Fragen, die beschäftigen einen, seitdem man Kind war. Drängende Fragen, die nicht loslassen. Auf die Erwachsene nie eine Antwort hatten. Beispielsweise: Wie hat Aschenputtel das eigentlich hingekriegt? In Glasschuhen zu laufen? Auf Highheels einen Abend lang anmutig zu tanzen, ist eine Wissenschaft für sich und Normalsterblichen anatomisch einfach nicht gegeben. Aber jetzt soll Aschenputtel auch noch im Ernst eine lange, steinerne Treppe hinuntergerannt sein, in Glas-Pumps?

Physiker haben das mal überprüft und mittels Belastungsberechnungen die Haltbarkeit eines gläsernen Schuhwerks durchgeführt. Das Ergebnis: Aschenputtel dürfte maximal einen Absatz von 1,2 Zentimetern gehabt haben – sonst wäre ihr Glück mit dem Prinzen wie auch der Schuh rüde zerbrochen. Erleichterung für Millionen von Frauen, die – rucke-di-gu-Blut-ist-im-Schuh – sich nicht mehr in Highheels quetschen müssen, um Prinzessin zu sein. Ein Dank an die Wissenschaft!

Veröffentlicht wurde diese bahnbrechende Erkenntnis im „Journal of Physics Special Topics“, dem Physikjournal für die ganz speziellen Themen, einem Fachmagazin der University of Leicester, das sich den physikalischen Probleme aus Fantasy, Science Fiction, Märchenwelt und Mythologie verschrieben hat. Die reale Welt ist beschränkt, erzählt ein verantwortlicher Professor, aber sobald man anfängt, sich mit Fiktion zu beschäftigen, gibt es ein riesiges Reich an Dingen zu erforschen.