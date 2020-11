Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pippi Langstrumpf im Lockdown

Alter Schwede, ist die Geburtsstunde von Pippi Langstrumpf schon wieder 75 Jahre her. Die Welt erblickte Pippis aufmüpfigen Charme, als die ersten Bücher 1945 in Stockholm über die Büchertheke gingen. Doch dank Krummelus, ihrer Zauberpille gegen das Erwachsenwerden, lebt Pippi Langstrumpf immer noch unsterblich in ihrer Villa Kunterbunt. Und dieses Jahr ist so ganz nach ihrem Geschmack verlaufen - hat ihr renitentes und eigenwilliges Vorbild doch erfolgreich auf die Schweden abgefärbt: kein Lockdown mit geschlossenen Schulen, Geschäften oder Bars. Vergnügt hat auch Pippi Langstrumpf in diesem Corona-Jahr alles tun können, was Spaß macht - ihren Kopf in die Sahnetorte stecken, das Pferd Kleiner Onkel in die Luft stemmen oder am Meer Ausschau nach ihrem Vater halten, dem Kapitän des Segelschiffes Hoppetossa.

„Wir leben in einem freien Land“, das war schon immer das Credo von Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminza Efraimstochter Langstrumpf. Und jetzt plötzlich das: die Corona-Kehrtwende in Schweden: Die Menschen sollen Kontakte beschränken, Kneipen haben eine Sperrstunde. Gut, daheim bleiben, faul sein - das ist wunderschön, wie Pippi immer wieder betont! Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Andererseits Pippi Langstrumpf wäre nicht Pippi Langstrumpf, wenn sie die Dinge nicht tatkräftig selber in die Hand nähme. Rebellieren liegt ihr sozusagen im Blut, aber dass die Aluhut-Träger nun ihr Konterfei auf Demos vor sich hertragen und skandieren: Pippi for President! Das geht selbst Efraimstochter zu weit.

Als Greta Thunberg also zu Besuch kommt - zwei Haushalte sind ja erlaubt - sitzen die Beiden erstmal auf der Veranda und flechten nachdenklich ihre Zöpfe. Greta grübelt: Wie kriegt man nur schnellstmöglich das CO2 aus der Luft? Hm, widdewiddewitt und drei macht neune, antwortet Pippi. Die Frage ist: Wie verbannt man das Corona-Virus gleich mit aus der Luft? Da trifft Pippilotta ein Geistesblitz - na klar: Am besten wir schießen beides auf den Mond, ruft sie so begeistert, dass ihre Sommersprossen hüpfen. Wir bauen einen Weltraumstaubsauger, der alle schlechten Aerosole von der Erde abzieht und auf den Mond bläst. Das sorgt weltweit für frischen Wind. Das haben wir noch nie probiert, aber das geht sicher gut! Heute ist wieder einer meiner Glückstage, findet Pippi - und Greta stimmt begeistert mit ein - ein Glückstag für die gesamte Menschheit: Aerosol verdufte! Oder rückwärts buchstabiert wird das Aerosol zum „Los oera“ - der Marschbefehl gen Mars:!

Auch der Weltraumstaubsauger hat schon einen Namen. Denn Jahrzehnte lang hat Pippi Langstrumpf nach dem Objekt gesucht, das zu ihrer Wortneuschöpfung „Spunk“ passt. Die Lösung ist perfekt: Der Weltraumstaubsauger Spunk sorgt dafür, dass der ganze derzeitige Spuk ein Ende hat. Widdewidddewitt - ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt.