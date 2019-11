Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Pinkwashing" - Von Herzen muss es kommen

Kennen Sie den Ausdruck „pinkwashing“?! Also, im Prinzip ist das schon auch so was ähnliches wie Brainwashing, also wie Gehirnwäsche, halt nur in pink. Wie soll ich das jetzt sagen, dabei geht´s darum, dass ich beim Radieschen kaufen oder wenn ich ein Wollwaschmittel erwerbe, sicher sein will, dass die Verkaufenden, also Supermarkt oder das Gemüsestandl, gendermäßig voll vorne mit dabei sind. Sprich: sich für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und queere Menschen einsetzt. Und das jetzt nicht bloß machen, weil das Unternehmen denkt, für sexuelle Minderheiten haben wir auch schon lange nichts mehr getan, da müssten wir Diversity technisch endlich mal wieder einen raushauen… - denn genau das wäre eben pinkwashing! Von Herzen muss es kommen, von tief innen! Das Geschäft mit Toleranz und Gleichberechtigung, ja, das gibt es, und: klar hat das noch marketingstrategische Aspekte.

Aber meckern kann man immer über alles… Zum Beispiel darüber, dass gerade eine Nudelkampagne von Barilla läuft, in der pinke Nudeln verkauft werden. Genauer gesagt Spaghetti Nummer 5 in einer pinken Barilla-Packung und nicht im klassischen Blau. Beim ersten Blick ein Pinkwashing, das pinker in keinem Prinzessinnen-Glitter-Zimmer zu finden ist. Aber auch da sollte der geneigte Kritiker die Nudel schon mal genauer betrachten. Und ein bisschen Toleranz so im LTBGQ-Universum wäre auch nicht schlecht.

Sophia Loren kommt mit einer riesigen Schüssel Nudeln an den Diversity-Tisch

Klar, zugegeben: Barilla hat seine Vergangenheit… Spätestens seit der Chef-Nudelianer Guido Barilla in einem Interview gesagt hat: Eine traditionelle Familie besteht aus Vater – Mutter – Kind. Das sei das Fundament seiner Nudeln. Und er habe nicht vor, eine Werbung mit einer homosexuellen Familie und seinen Nudeln zu machen – no, certamente no!

Aber seitdem ist viel passiert: Und nicht nur eine Entschuldigung von Guido… Mit der pinken Packung als vorläufigen Höhepunkt – denn die kommt zusammen mit einem Film: In Technicolor sind da etliche Dragqueens um einen Tisch versammelt mit einer Transgender-YouTuberin, ein schwarzes Topmodel mit Transsexuellen – und mit Mama und Mythos der italienischen Nation: Sophia Loren - kommt mit einer riesigen Schüssel Nudeln an den Diversity-Tisch. Sie, die wann immer sie gefragt wurde, was das Geheimnis ihrer Schönheit sei: „pasta e amore“ geantwortet hat, sie knallt die Schüssel auf den Tisch und ruft: „e` pronto“. Was für ein Statement! Die Loren versammelt mit der ganzen italienischen Regenbogennation bei Pasta und Wein. Und sie hat auch noch selber gekocht…! Ruft „es ist angerichtet“, Klatscht kurz in Hände und alle schauen sie bewundernd an und klatschen zurück. Ist das jetzt „pinkwashing“?! Die Loren übrigens im Film ganz in Blau – vollkommen ohne pink – und ohne einen einzigen Tomatensaucenspritzer.