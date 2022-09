Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pilze und ihre menschlichen Seiten

Sie lassen etwas auf sich warten in diesem Jahr, denn auch Pilze sind wetterfühlige Lebewesen. Aber irgendwann blühen sie auf und das gleicht einer poetischen Explosion im Wald: da ist der Warzige Drüsling, ein Wasserfleckiger Rötelritterling, der Beringte Schleimrübling; ein Schleimiger Schwülstling, der Brünstige Schrumpftütling – ah, die letzten beiden sind jetzt nur so nachgerutscht im Überschwang und waren erfunden, zugegeben. Aber was sollen Fachfrauen und Fachmänner machen, die im Reich der Mykologie jährlich tausende neue Arten entdecken? Es geht nicht anders: man schaut sich das Ding an, was für ein Typ ist das, wem könnte sie oder er gleichen? Es geht ja auch um Wiedererkennung!

Übertragen auf die humane Temperamentenlehre erlauben die Fungi – nein, das ist nicht nur eine mögliche Pizzaauflage, sondern der lateinische Name für dieses exorbitante Reich des Lebendigen; übertragen also auf die Temperamentenlehre der homines politici wäre der Bundespräsident etwa den Schirmpilzen zuzurechnen, so weit, wie er das landesväterliche Dach aufspannt.

Der Kanzler wiederum: er sieht gelegentlich aus, als wurde er von einem Kuhmaul geküsst. Und wenn die Herbsttrompeten blasen, könnte einer mit dem Judasohr auftreten und ihm heimlich eine Bauchwehkoralle verabreichen! Giftpilze im politischen Geschäft, das gehört zusammen wie der Deckel auf den Topf, in dem die Fungi bitte nur in Butter schmoren – nur so behalten sie ihren typischen Geschmack!

Katharina Schulze, um mal in den bayerischen Landtag einzukehren: dieser Gewimperte Erdstern, um den es derzeit etwas ruhiger geworden ist, könnte gern mal wieder die Geweihförmige Holzkeule auspacken und auf den Tisch hauen.

Hubert Aiwanger, Typ Gelbstiliger Trompetenpfifferling würde es vielstimmig orchestrieren. Allesamt umkreist von Buckeltäublingen und Zitterlingen, die besonders gern in solchen nährstoffreichen Milieus gedeihen.

Wir haben die Prachtpilze vergessen, etwa für Annalena den Goldfarbenen Glimmerschüppling und den Borstigen Pfauenritterling Christian Lindner - das war jetzt wieder so eine Erfindung.

Ununterscheidbar wie leider so oft die Wahrheit und die Fiktion in der Politik. So will uns das Reich der Rüblinge und Stäublinge, der Ritterlinge und Öhrlinge, in dem sich nur einige ganz außergewöhnliche Persönlichkeiten wirklich auskennen, wieder einmal lehren, dass unsere größte Fantasie nicht ausreicht, um die Wirklichkeit zu beschreiben.