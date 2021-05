Ende der Welt - Die tägliche Glosse Piloten zu Lokführern!

In der Krise musste ja manch einer seinen Job wechseln: Armin Laschet sattelte von Büttenredner auf Kanzlerkandidat um, DFB-Präsident Fritz Keller keltert jetzt wieder Weine statt Scheine und Bill Gates hängte die Weltverschwörung an den Nagel und spezialisierte sich notgedrungen aufs Scheidungsrecht.

Lauter neue Chancen, und die suchten auch die 55 ehemaligen Piloten, die jetzt bei der Deutschen Bahn gelandet sind. Hoffentlich bringen sie ihre ICEs nicht auf einer Vorfeldposition zum Stehen und warten auf die Busse. Und mit dem Anlassen der Lokomotive zu warten, bis das Gepäck verladen ist, macht bei der Bahn ebenso wenig Sinn wie kurz vor München Treibstoff abzulassen. Aber das wird den Piloten ja irgendwer gesagt haben – und wenn sie zwischen München und Allgäu aus alter Gewohnheit das Wetter durchsagen, wird das wohl keinen stören. Vielleicht schätzt der eine oder andere Passagier sogar die neuesten Daten über die Sichtverhältnisse am Bahnsteig von Lindau, zumal, wenn er mit unversteuertem Bargeld ausreisen will.

Leicht wird der berufliche Umstieg für die Piloten natürlich nicht: Sie müssen künftig direkt unter Gewitterwolken hindurchfahren und können bei Nebel natürlich nicht nach München-West ausweichen, weil Bahnfahrer anders als Fluggäste in der Regel merken, dass damit Memmingen gemeint ist. In der Luft geht ja bekanntlich nicht nur der Geschmacks- sondern auch der Orientierungssinn weitgehend verloren, auf der Schiene dagegen nur die Sitzplatzreservierung.

Übrigens wechselten auch 107 ehemalige Flugbegleiter zur Bahn

Übrigens wechselten auch 107 ehemalige Flugbegleiter zur Bahn, was wohl vor allem für Pendler eine gewisse Umstellung bedeuten wird, müssen sie doch schon vor sieben Uhr mit Tomatensaft rechnen und die Rückenlehne schon eine Viertelstunde vor Erreichen des Zielorts senkrecht stellen. Dafür erfahren sie aber endlich auch, wo sich bei der Bahn eigentlich die Schwimmwesten befinden und ob es möglich ist, das Gepäck mitzunehmen, falls der Zug am Chiemsee zum Stehen kommt. Und wer am Notausgang sitzt, wird künftig kostenlos gefragt, ob er eine Scheibe einschlagen kann. Allein dafür hat sich die Joboffensive der Bahn schon gelohnt, denn speziell reisende Fußballfans werden sich nicht lange bitten lassen.