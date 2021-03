Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pieks! Neue Zeitschriften braucht das Land!

Der Begriff Special Interest-, mehr noch: Very-Special-Interest-Zeitschrift ist wohl kaum angebracht: denn die Macher bauen nicht etwa auf das Interesse potenzieller Leserinnen und Leser. Nein, im Gegensatz zum flapsigen Kindersprech des Titels formuliert das Cover der Ausgabe 1/2021 einen unwiderstehlichen Imperativ, der bei halbwegs verantwortungsbewussten Menschen einen unmittelbaren Kaufimpuls auslöst: "Was Sie wirklich übers Impfen wissen müssen". Diese intimidierende Ansage richtet sich eindeutig an jene verschwindend kleine, aber womöglich gefährliche Zielgruppe von Leuten, die nicht in Virologie, Infektiologie oder Immunologie promoviert haben und ihr Fachwissen in gefühlt zwei Millionen Talkshowstunden an die verunsicherte Restbevölkerung weitergereicht haben.