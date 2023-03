Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pi mal Daumen

Es gibt ja immer was zu feiern. Heute, am 14.3. zum Beispiel, den Internationalen Tag der Kreiszahl Pi. Sie kennen sich aus: Das ist die mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser beziffert. Zur Komplexitätsreduktion werden meistens nur drei Stellen genannt: 3,14. Auf Englisch: Three Fourteen. Was dem heutigen Datum entspricht.

Daher der Gedenktag.

Tatsächlich hat "Pi mal Daumen" viel mehr hinterm Komma. 2008 wurde die Billionste Stelle berechnet. Der Gießener Mathematiker Albrecht Beutelsbacher kommentierte das damals mit: "Eine nutzlose Erkenntnis, aber ein wahnsinniges Gefühl". Das hatte letzten Samstag vermutlich auch die Frankfurter Polizistin Susanne Hippauf. Sie hat beim sechsten Pi-Wettbewerb in Ostfriesland, wo ja sonst "nüscht los" ist, mit 15.637 auswendig aufgezählten Nachkommastellen einen deutschen Rekord aufgestellt. Da kann man schon mal eine kreisrunde Torte backen und dabei an Pi denken.

Beziehungszustand: Es ist kompliziert

Torten sind ja auch wieder ein Beleg, dass einem Mathematik überall im Alltag begegnet. Was ich, ganz "Mathe-nix-Blickerin", sofort als Bedrohung empfinde. Wie bitteschön kann man etwas als Konstante bezeichnen, was nicht rational ist, sondern sogar transzendent? Verstehen Sie auch nicht? Sagen wir so: wenn Pi ein Facebookprofil hätte, dann wäre ihr Beziehungszustand: es ist kompliziert. Vermutlich trägt das der Komplexität der Welt Rechnung.