Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pflanzenauktion

Dann kann es schon mal sein, dass die dicken Blätter in Folge Wassermangels runzelig werden und manche bekommen glatt eine etwas seltsame Verfärbung. Und genau hier an dieser Stelle wird es spannend im Ende der Welt. Am anderen Ende der Welt, nämlich in Neuseeland, hat am vergangenen Wochenende bei einer Online-Auktion eine solche Zimmerpflanze für umgerechnet rund 16.000 Euro den Besitzer gewechselt. Das Besondere scheinen die Blätter, die selten grün sind und meist ins elfenbeinfarbene gehen. Begeisterte Kommentare trieben den Preis schnell nach oben. Verdammt schöne Pflanze oder mein Traumgewächs. Und am Schluss standen 16.000 Euro für Hurley88. Drei, zwei eins, Büropflanze. Wer hätte es gedacht.