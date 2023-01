Ende der Welt - Die tägliche Glosse Per Mondzeit durch die Galaxis

Wenn man sich in der EU so schwer tut die Zeitumstellung abzuschaffen, warum dann nicht einfach attraktiver machen? Und zwar sollte die Umstellung auf Sommerzeit nicht mehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfinden, sondern unter der Woche. Zum Beispiel am Freitag von 15 auf 16 Uhr. Eine Stunde früher ins Wochenende. So schön kann Sommerzeit sein. Eine Glosse von Nicole Hirsch.

Warum verbringen 450 Millionen Menschen zweimal pro Jahr einen Tag damit, das Chronometer am Handgelenk, den Backofentimer, die alte Digitaluhr in der Garage und den noch älteren Radiowecker im Bad um eine Stunde vor oder zurückstellen, nur damit sie danach schlechter schlafen können?

Weil die Europäische Union seit Jahrzehnten daran scheitert, die Zeitumstellung abzuschaffen. Es scheint aussichtslos, dass sich dieselben 450 Millionen, die genervt sind vom halbjährlichen Minijetlag, darauf einigen, den Schmarrn künftig einfach zu lassen.

So in der Art: Hey Ihr Lieben, Ende Januar, noch nicht zu spät für gute Vorsätze, also, Zeitumstellung, in zwei Monaten wärs wieder soweit, wir alle fühlen das einfach nicht mehr, wir lassen das sein. Gibt nur noch eine Zeit, das ganze Jahr über. Nice! Bisschen weniger mental load, aahh. Also nochmal: Die Sache warn fail, blöde Idee, wir sehens ein. Is jetzt weg. Wollt ich Euch nur sagen. Im Auftrag von Euch, liebe Grüße, Uschi.

Undenkbar, oder?

Dann stellen wir uns weiter vor, wie aussichtslos es sein mag, dass sich nicht nur Europa, sondern die Menschheit auf eine Uhrzeit einigt, eine, die für alle gilt. Für Kalifornier und Koreaner, für Uruguayer und Unterfranken, für Ostallgäuer, Westwaliser und Südsenegalesen. Und zwar auf dem Trabanten, den wir alle des Nächtens anhimmeln, anheulen oder ignorieren, je nach Gemüt: Den Mond.

Denn ja, auch dort gibt es eine Zeit. Keine Sommerzeit zwar, und ein Tag dauert so einen Monat, Stichwort Erde dreht sich um die Sonne und Mond um die Erde, die alte Leier. Wie spät es auf dem Mond also jetzt gerade ist, joah, also vermutlich nicht kurz vor halb neun, aber ehrlich, ich weiß es doch auch nicht.

Jedenfalls ist die Sache dringend, denn: Der Traffic auf dem Erdtrabanten nimmt zu

Die Wissenschaft, zumal die Raketenwissenschaft, die, so hoffen wir, eigentlich alles weiß, alles versteht und alles erklären kann, selbst sie scheint einen intergalaktischen Knoten im Gehirn zu haben. Denn - hurra! - man hat eine Arbeitsgruppe gegründet. Und man hat sich auch schon getroffen und man hat über alles nachgedacht, vielleicht sogar manches verstanden, aber bislang sehr wenig erklären können. Zumindest uns, für die schon das Einrichten des neuen Druckers am Netzwerk-PC an Rocket Science grenzt.