Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pelzverbot

Wissen Sie, was noch schlimmer ist als sich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen? Einen Pelzmantel tragen! Am schlimmsten natürlich wäre es, sich im Pelzmantel von der AfD zum Ministerpräsidenten… lassen wir das.

Ein Club in München hat jetzt ein komplettes Pelzverbot erlassen, nach dem Motto: „mit Pelz kommst Du hier nicht rein“. Das erstreckt sich auch auf Kunstpelz, weil es erstens dem Türsteher nicht zugemutet werden kann, das bei Nacht und Nebel zu unterscheiden, und weil zweitens Kunstpelz den Pelz als Accessoire chic hält. Kein Witz jetzt. Ist doch erstaunlich auf was Leute so alles kommen.

Gut, es geht um Tierschutz und das ist ein ehrenwertes Anliegen. Aber was ist dann mit der Daunenjacke? Schon mal beim Rupfen von lebenden Gänsen zugeschaut? Schön ist das nicht. Oder das Leder von Schuhen? Glauben das jüngste Pelzgericht, das kommt alles von Tieren, die nach einem glücklichen Leben auf großen Wiesen zu Tode gelangweilt worden sind? Und was wird besser auf der Welt, wenn man das Kaninchen isst und den Pelz danach wegschmeißt, statt ihn zu verarbeiten?

Freilich, der Pelzmantel war früher auch schon ein Feindbild. Die Bilder in den 70er Jahren: Uli Hoeneß im Pelzmantel. Da hat es jedem 60er Fan die Schuhe ausgezogen. Aber halt wegen dem Hoeneß und nicht wegen dem Pelzmantel. Der Inhalt war das Problem, nicht die Verpackung.

Ein Deppenverbot im Club, das wäre doch viel vernünftiger. Aber wenn Du in München keine Deppen mehr in einen Club lässt, dann ist er halt jeden Abend leer. Das kann nicht im Interesse des Clubbesitzers sein.

Und Pelz ist auch eine Frage der Kultur. In Russland gibt es viele Männer, die sagen, ohne Pelz geht meine Frau nicht aus dem Haus. So wie in Afghanistan viele Männer sagen ohne Burka geht meine Frau nicht aus dem Haus. Da haben wir ja nicht so ein Problem damit. Aber deswegen eine Burka über den Pelz ziehen? Das ist auch keine Lösung.

Ich finde es übrigens gut, wenn einer keinen Pelz trägt, kein Fleisch isst und so weiter. Aber daraus kann man kein Recht ableiten, es anderen zu verbieten. Oder hätte man die russische Revolution absagen sollen, weil der Lenin einen Pelzmantel angehabt hat?

Der Club heißt übrigens „Bahnwärter Thiel“, benannt nach einer Novelle von Gerhart Hauptmann. Der hat auch Theaterstücke geschrieben. Eines heißt „Der Biberpelz“. Vor diesem Hintergrund käme der Gerhart Hauptmann in den Club gar nicht rein.

Eben alles eine Frage der Perspektive.