Ende der Welt - Die tägliche Glosse Passionsspiele vor leerem Haus

Die Festlegung einer Oberzahl, einer Höchstgrenze, ist immer schon ein schwieriges Unterfangen gewesen. Sehr viel leichter fällt es, eine Beschränkung nach oben aufzuheben. Ludwig I. von Bayern fand unter seinen Untertanen und in Deutschlands Vorzeiten noch so viele ehrenwerte Menschen, dass er die Zahl der in die Walhalla aufzunehmenden Büsten schnell verdoppelte, und bald jedes Limit aufhob, und zwar ZITAT: „fühlend, dass sagen zu wollen, welche die rühmlichsten, Anmaßung wäre, wie denn auch zu behaupten, dass es keine gäbe, die ebenso verdienten, in Walhalla aufgenommen zu seyn, und mehr noch als manche, die es sind.“

In weit klareren Worten hat die Bayerische Staatsregierung gestern – vorbeugend gegen die Verbreitung des Coronavirus – alle Veranstaltungen mit mehr als eintausend Teilnehmern untersagt, erstmal bis zum Ende der bayerischen Osterferien am 19. April. Dieser Schritt hat sofort Oberammergau in den gedanklichen Blickpunkt gerückt. Dort soll das Passionsspiel am 16. Mai beginnen. Und männliche Behördenvertreter, Darsteller und Spielleiter dürften sich vor Ort seit Tagen den Bart raufen. Immerhin stehen an den Spieltagen insgesamt rund 2400 Oberammergauerinnen und Oberammergauer auf der Bühne des Passionstheaters. Von den 4800 Zuschauerplätzen zu schweigen.

Bei den Passionsspielen in Oberammergau liegt die Sache aber ganz entschieden anders

Es ist das eine, sogenannte Geisterspiele im Profisport zu veranstalten, vor gähnend leeren Tribünen. Bei den Passionsspielen in Oberammergau liegt die Sache aber ganz entschieden anders: Schließlich haben die Oberammergauer 1633, nach 80 Pest-Todesfällen im Dorf, den lieben Gott um Hilfe angefleht. Sie gelobten, alle 10 Jahre das Spiel vom Leiden Christi aufzuführen. Und schon ein Jahr drauf war die Seuche vorbei. Die Oberammergauer brachten zum ersten Mal ihr Passionsspiel auf die Bühne.

Ob es heuer stattfindet, ist, unter theologischen Gesichtspunkten, eine Probe auf Treu und Glauben. Einem Gelübde an höchster Stelle kommt man so leicht nicht aus. Die Gottesfürchtigen unter den Ansässigen und Anreisenden sind bestimmt getrost, dass der Herr diejenigen verschont, die zu ihrem Wort stehen und an Seinen guten Willen glauben. Andererseits liegt allen die Gesundheit der Oberammergauer und ihrer Besucher am Herzen. Daher folgender Vorschlag: Man versammelt ausreichend geistliche Hilfskräfte aus den tiefkatholischen Hochburgen Altötting, Marktl am Inn und ähnlichen Orten. Diese bitten Touristen wie Theatermacher vor der Vorstellung zur Ohrenbeichte. Unter Wahrung des Beichtgeheimnisses entscheidet dann der Klerus über die Zulassung des Einzelnen. Das dürfte – man kennt schließlich seine Pappenheimer – die Zuschauerzahl allabendlich unter die zulässige Höchstgrenze drücken.