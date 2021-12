Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pandemic Natives

Es ist ja derzeit viel von der Spaltung der Gesellschaft die Rede. Als sei das ein neues Phänomen. Meiner Erinnerung nach haben sich auch vor Corona holsteinische Krabbenfänger und bayerische Laptopträger nicht immer verstanden und waren selten einer Meinung. Und als mir neulich eine alte Autozeitschrift aus den 70er Jahren in die Hände fiel, in der die Leserbriefe zur gerade im Bundestag beschlossenen Gurtpflicht abgedruckt waren, wurde mir klar, dass Gräben zwischen Bevölkerungsgruppen auch vor der Pandemie nicht immer durch sachliche Argumente zugeschüttet wurden. Mit dem Unterschied, dass die Blase damals eben nicht Telegram sondern Auto-Motor-Sport hieß.

Ich beobachte ja gerade eine noch relativ wenig diskutierte Spaltung der Gesellschaft, nämlich die zwischen den Generationen. Es wächst ja gerade eine Generation der Pandemic Natives heran. Mein 6jähriger Sohn zum Beispiel kann sämtliche Impfstoffe aufzählen - korrekt ausgesprochen, wohlgemerkt! Ich konnte in seinem Alter alle Automarken aufzählen – ja, ich war als Kind nämlich Bewohner der genannten Auto-Motor-Sport-Blase. Corona war für mich ein japanischer Mittelklassewagen. Und Delta, das war für mich der Kleinwagentyp einer italienischen Automarke.

Für die Generation meiner Eltern war Delta noch die verzweigte Mündung eines Flusses und ich habe gehört, für die alten Griechen soll Delta ein Buchstabe gewesen sein …?! Für meinen 6jährigen Sohn aber ist Delta ganz selbstverständlich eine Virusvariante. Das kann man jetzt als schreckliche Entwicklung bejammern, aber glauben Sie ein Lancia Delta hätte in meiner Kindheit länger Bestand gehabt als die Virusvariante im Leben meines Sohnes? Was ist schneller, Rost oder Omikron?

Für die 6jährigen von heute ist „2-G-plus“ Alltagswissen

Die Glosse "Ende der Welt" läuft immer am Ende des aktuellen Morgenmagazins radioWelt (6.00 bis 8.30 Uhr) um 8.25 Uhr auf Bayern 2. [ BR Podcast - Podcast - Ende der Welt - Die tägliche Glosse ]

Ich bin schon gespannt, wenn in der Grundschule meines Sohnes der Buchstabe „G“ drankommt, ob den Kindern dann überhaupt noch andere Worte mit G einfallen als „geimpft“, „genesen“ und „getestet“. Apropos „getestet“ – ein Test war für mich damals der Horror, für die Generation der heutigen Schüler ist es tägliche Routine. Und im Gegensatz zu meiner Generation werden negative Ergebnisse doch heute viel positiver bewertet.

Auch jonglieren die heute Heranwachsenden viel selbstverständlicher mit Zahlen-Buschstaben-Kombinationen: „2-G-plus“ zum Beispiel hätte 6jährige früher total verunsichert. Für die 6jährigen von heute ist „2-G-plus“ Alltagswissen. Die einzigen, die verunsichert sind, sind Lehrkräfte, deren prä-pandemische Lehrpläne, sauber aufgeteilt in Mathe und Deutsch, völlig durcheinandergeraten.

Ach, eigentlich hatte meine Frau mir heute hinterhergerufen: „Mach bitte nix über Corona!“ Da dachte ich, rede ich halt ein bisschen über die Spaltung der Gesellschaft und dass das alles nicht so schlimm wird.

Neulich hatte ich die Vorstellung, dass mein Sohn irgendwann in den 2040er-Jahren mit seinen Kumpels zusammenhockt und sagt: Weißte noch, wie wir damals schulfrei hatten wegen – wie hieß das noch: Omi-Komm? Nein: Omikron hieß das. Stimmt, ja, Omikron – Was für‘n beknacktes Wort. Was bedeutet das überhaupt …?