Ende der Welt - Die tägliche Glosse Overdelivern

Lieferdienste verändern nicht nur unser Konsumverhalten, sondern auch das Bild in den Städten. Roland Söker finden den Begriff „Overdelivered“ ganz passend – und sieht Parallelen in der Politik, wo ja heute auch gern alles auf einmal geliefert wird.

Neulich las ich in der Zeitung über einen erfolgreichen Tiktoker – also ein Mensch, der beruflich kurze Videos dreht, die dann von 30 Millionen Menschen warum auch immer angeschaut werden – also dieser Tiktoker sagte, er würde immer „overdelivern“.

Er meinte das positiv, unter „overdelivern“ verstand er: „mehr machen, als der Kunde will“. Ich fand „overdelivern“ eher eine sehr treffende Beschreibung der aktuellen Realität in den Städten. Dort wird ja gerade sehr viel geliefert: kalte Getränke, lauwarmes Essen, frisches Obst und abgestandene Schuhe. Alles kann man sich vor die Haustür liefern lassen – und das, wie ein Lieferdienst, dessen Namen wir hier aus Wettbewerbsgründen nicht erwähnen wollen, gerade auf großen Plakaten versichert, sogar in 10 Minuten. Das ist eine Minute schneller als sich ein Single im Durchschnitt über eine ebenso plakatbekannte Partnerbörse verliebt, die ja eigentlich nichts Anderes ist, als ein Lieferdienst für Liebesleben. Was im Zusammenhang mit Partnerbörsen „overdelivern“ bedeutet ist übrigens nicht – Achtung Wortspiel: überliefert.

Wenn aber heute alles in 10 Minuten geliefert wird, dann kann es schon mal zum „overdelivern“ der ganz anderen Sorte kommen, und zwar, wenn sich der bestellte Einkauf schon vor der Wohnungstür stapelt, während man selbst noch im Stau steht. Und zwar genau in dem Stau, der wegen des vielen Lieferverkehrs entstanden ist. Oder auch wegen eines wilden Streiks, zum Beispiel der Angestellten eines Lieferdienstes, dessen affigen Namen wir hier aus Wettbewerbsgründen nicht nennen wollen. Übrigens heißen die Mitarbeiter*innen des besagten Lieferdienstes nicht etwa „Deliverer“ oder „Twix“, sondern „Rider“. Und einige dieser Rider fühlen sich mittlerweile wohl etwas overrriderd, weil sie ständig overdelivern müssen - und das bei deutlichem Underpayment.

„Liefern“und „geliefert sein“ liegen in der Politik heute dicht beieinander

Auch in der Politik wird ja neuerdings gern geliefert. Nicht in 10 Minuten aber immerhin schon vor Weihnachten soll eine Regierungskoalition stehen, die Klimaschutz, Schuldenbremse und Mindestlohn gleichzeitig liefert. Dass eine solche Lieferung funktioniert, ist etwa so stimmig, wie die Ankündigung, dass alle Ampeln von nun an rot, gelb und grün gleichzeitig leuchten. Wie komm ich jetzt auf diesen Vergleich?

Egal, das Ganze wurde ja auch nur dadurch möglich, weil der Kandidat der Union etwas underperformt hat – ja, „liefern“ und „geliefert sein“ liegen in der Politik heute dicht beieinander. Dieses Underperformen konnte auch der bayerische Oberoverdeliverer nicht verhindern. Einige meinen jetzt sogar, dass dieser – frei nach George W. Bush misoverdelivered hat. Übersetzt: Er habe einfach immer mehr von dem geliefert, was der Kunde gar nicht wollte. Ob in Anbetracht dessen ein anderer bekannter Overdeliverer der Union mit seiner Lieferstrategie richtigliegt, statt neuen Besen nun alte Bürsten zu liefern …?

Alte Bürsten sind jedenfalls weder bei den hippen Lieferdiensten noch bei den einschlägigen Partnerbörsen überhaupt im Programm.