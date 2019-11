Ende der Welt - Die tägliche Glosse Olaf - aufgetaut

Hat man eine kleine Tochter, so ist die ganze Welt zu Eis gefroren. Überall kleben glitzernde Schneekristalle und das Wohnzimmer verwandelt sich singend in ein imaginäres Eisschloss – die Kristalle fügen sich dem Befehl der Eiskönigin, die nur tänzerisch ihre Arme nach oben wischen muss – und schon steht die durchsichtig gefrorene Treppe ins Reich der Fantasie…

Der Disney-Film „Frozen“ – der vom Märchen „Eiskönigin“ inspiriert ist – lässt kaum ein Kind kalt, dank des umfangreichen Merchandise, das sich bis hin zum Aldi-Wühltisch erstreckt. Und so kommt es zu diesem erhellenden Missverständnis an jenem Morgen, wo Erwachsenen- und Kinderwelt sich in einem Namen treffen: Olaf. Wir Erwachsenen können es nicht fassen: Olaf ist aufgetaut. Die Fünfjährige macht große Augen: Olaf, der Schneemann, den die Eiskönigin erschaffen hat – den gibt’s wirklich?

Für alle, die keine Ahnung haben: Olaf, der Schneemann, aus dem Disney-Film ist zwar nur Nebendarsteller, aber eigentlich der heimliche Star der Geschichte. Den meinen wir Erwachsenen an jenem Morgen nicht, wir meinen Olaf, den eiskalten Hanseaten. Olaf Scholz. Der seinen persönlichen Schmelzpunkt nach all den Jahrzehnten regungsloser Starre erreicht hat. Der zurückhaltende Darjeeling-Trinker, der Meister der theoretischen Bürgernähe, plötzlich: emotional, kämpferisch im Rede-Duell kurz vor der Stichwahl: „Freuen ist auch in Ordnung.“ Er meint die Einigung zur Grundrente.

Scholz und Stolz liegen plötzlich nicht nur akustisch ganz eng beineinander. Die Fünfjährige hängt noch ihren Gedanken nach und zitiert Olaf, den Schneemann: „Der Winter ist wunderschön, aber leider auch so weiß. Ein bisschen Farbe wäre ganz schön!“ – Ja, rot wie die SPD! Die Erwachsenen beginnen mitzuspinnen: Wer ist denn dann die Eiskönigin, die sich in ihr wunderschönes Schloss auf dem hohen Berg zurückzieht? Sahra Wagenknecht vielleicht? Und wer könnte ihre Schwester spielen, die tollpatschige Anna, die jedes Fettnäpfchen mitnimmt? Anna-gret Kramp-Karrenbauer?

In Olaf Scholz steckt noch ein anderer Olaf

Aber: Olaf Scholz als Olaf, der Schneemann – auf den ersten Blick völlig unvereinbar, auch wenn beiden eine gewisse Steife und Kälte nicht abzusprechen ist. Doch: Olaf, der Schneemann ist tragischerweise in den Sommer verliebt und er lieeeeebt Umarmungen. Olaf, der Teetrinker, hingegen verzog einst angewidert das Gesicht, als ihn eine ältere Dame nach einer Wahl auf die Wange küsste.

Doch in Olaf Scholz, dem ein Trockengesteck und ein unvollständiges Lexikon als Bürodeko reichen, steckt noch ein anderer Olaf. Auch in ihm schlummert der Schneemann, der die Herzen im Sturm erobert. „Manche sind es Wert, dass man für sie schmilzt!“ sagt Olaf im Disney-Film. Und die SPD, die kurz vor der Kernschmelze steht, ist es offenbar für Olaf Scholz Wert, dass er für sie schmilzt – er taut auf, zeigt Gefühl: „Wer selber mutig ist, kann andere von sich überzeugen“. Olaf, der Schneemann hatte damit Erfolg. Er hat die Rolle als Nebendarsteller, als ewiger Zweiter und Vize neben Anna und Elsa, abgestreift. Und inzwischen seinen ganz eigenen Kinofilm bekommen. Der Titel: „Olaf taut auf.“ Mal sehen, ob Olaf, der angetaute Hanseat, auch bald verfilmt wird.