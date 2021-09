Ende der Welt Ötzi - auftaut is!

Früher war bekanntlich alles besser – aber erstens stimmt's nicht und zweitens kommt man da nicht mehr hin. Und so wünschen sich dieser Tage nicht wenige in eine ferne, bessere Zukunft. Wer sich da mal nicht täuscht … Eine Glosse von Norbert Joa.

Das ging schon mal gut los, vor 30 Jahren – auf 3200 Meter fanden ihn: zwei Nürnberger. Den gut erhaltenen Mann aus dem Eis – später liebevoll Ötzi genannt. Weniger gut erhalten war er gleich nach seiner wenig liebevollen Bergung, nur Tage später. Als anonymer Skitourengeher eingestuft, ramponierte ein Ösi Polizist Ötzis Hüfte mit Pickel und Preßlufthammer.

Willkommen in der Steinzeit von heute – 5300 Jahre nach seinem Tod. Nun hat er wieder seine Ruhe, in der Bozener Kältekammer. Nachdem man ihm allerdings mittels HighTech nahezu aller Geheimnisse beraubt hat. Obwohl: bissel Karies und Parodontose, kaum noch Bandscheiben in den Lendenwirbeln – es wurde schließlich auch keine Yogamatte gefunden – ein erfrorener Zeh … pf, Messner hat sieben …. dann … 61 Tattoos ! … und das lange vor Berlin Friedrichshain. Was noch? … Laktose intolerant – und noch übler: Pfeilspitze von hinten links, in der Schulter. Plus Schädelfraktur.

Sauber … wenn das sein letztes Wort war, wird‘s dennoch anders geklungen haben. Schließlich trug er eine Braunbärfellmütze zur braunweißen Felljacke und Schuhe aus Rindleder, Größe 38, süß – bei 1,60 Körpergröße.

Einfrieren lassen und auftauen in besseren Zeiten, wär das nicht was?

Mit seinen 46 Jahren damals ein Greis. Und ein Graus, sich vorzustellen, wie hart er´s hatte. Verglichen mit uns … obwohl … wenn ich mir die letzte Zeit so anschau … und die Prognosen für die Zeit vor uns …

Einfrieren lassen und auftauen in besseren Zeiten, wär das nicht was? Freilich in der Hoffnung, dereinst nicht als gefrorene Leichen bestaunt zu werden, sondern wiedererweckt, verjüngt, geheilt, in besseren Tagen.

Schließen wir also die Augen und stellen die Uhr nicht gleich 5300 Jahre vor, sondern – sagen wir 530 . Wir atmen tief ohne Angst … Zeit ist eine Illusion und am Ende auch nur ein Moment … Huch, schon wieder wach … O Gott, ich schlucke Wasser – überall Wasser … die Anzeige steht auf 2321 – viel zu früh aufgewacht – in der Ferne überm Wasser die Kuppeln der Frauenkirche – schaut so aus, als wurde auch das 6 Grad Ziel verpasst … tief unter uns also… wieder keine Wiesn ….nach einer Schwimmstunde endlich fester Boden. Könnte die Gegend um Grünwald sein. Da, da .. bewegt sich was im Gebüsch – seltsamer Typ – in Felljacke und Rindlederschuhen.

Hallo, Servus !

Ah …

Pfeil von vorn.