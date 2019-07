Ende der Welt - Die tägliche Glosse Oberstufe

Jetzt haben wir Mitte 2019. Und wann war das mit dem Stoiber seinem G8? 2003. Das sind 16 Jahre. So lange doktert man jetzt in Bayern an der einsamen Gymnasialreform Edmunds des Genialen, ihrer Schadensbegrenzung und Rückabwicklung. Ist doch schön, wenn Politiker Spuren hinterlassen.

Der neueste Coup kam diese Woche vom Kultusminister. Stärkung des Leistungsprinzips am Gymnasium. Wie hat der Piazolo gesagt: „Unsere Lehrer haben hohe Fachkompetenz, die wollen wir an die Schüler weitergeben!“ Da fragt man sich natürlich, wie war das bisher an bayerischen Gymnasien? Haben da die Lehrer ihr Fachwissen für sich behalten? In meiner Schulzeit muss ich sagen, kann ich mich durchaus an Lehrer erinnern, die es geradezu perfekt verstanden haben, ihr Fachwissen für sich zu behalten. Wenn die versucht haben, etwas weiterzugeben, dann haben wir nicht einmal „Bahnhof“ verstanden… Aber darum geht es ja jetzt gar nicht mehr. Michael Piazolo will nämlich Vertiefung und Individualisierung des Unterrichts erreichen.

Dafür sollen die MINT- Fächer gestärkt werden. MINT bezieht sich nicht darauf, dass der Lehrer nicht mit Mundgeruch unterrichten darf, sondern heißt Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. MINT. Wobei neben Mathe auch Deutsch Pflichtfach bleiben soll. So individuell gleich! Ha? Klingt eher nach dem uralt- Konzept, nach dem das Gymnasium in erster Linie ein Heer an Wirtschaftssoldaten heran züchten soll, die keine Zwischenfragen stellen, statt junger Menschen, die hinterher was in der Birne haben und deshalb möglichst frei denken können.

Künstlerische und kreative Fächer? Nebensache. Politik? Neigungsfach

Künstlerische und kreative Fächer? Nebensache. Politik? Neigungsfach. Und vertiefte Kenntnisse über das Bank- und Finanzwesen werden in unserer Gesellschaft ja sowieso traditionell als Herrschaftswissen behandelt. Klar. Wie soll man die Schüler, wenn sie erwachsen sind bescheißen können, wenn man ihnen in der Schule die Tricks beibringt.

Gut, man muss sagen, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Schließlich spielen in diesem Bildungskonzert ja auch noch andere mit. Nicht nur Politik und Wirtschaft. Auch Eltern, die ihre Kinder als eine Art Produkt sehen, das optimale Marktchancen erwarten darf. Das Leistungsprinzip ist gesellschaftlich anerkannt. Und wenn die Anforderungen steigen, dann finden die Fridays im future womöglich auch wieder in der Schule statt.So bringt man die Leute von der Straße. Und dass sich gute Leistungen auszahlen, das hat die Politik zweifelnden Schülern ja diese Woche in Berlin und Brüssel wieder einmal eindrucksvoll vorgelebt. Jeder wird so lange befördert, bis die absolute Grenze seiner Unfähigkeit erreicht hat. Wie sagt der Lateiner? „Non scholae sed vitae discimus.“ Wir lernen nicht für die Schule, wir lernen fürs Leben.

Eben alles eine Frage der Perspektive.