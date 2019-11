Ende der Welt - Die tägliche Glosse Notopfer für BMW

Ein Glück, es gibt noch gute Nachrichten in diesen Zeiten - und sie kommen aus Bayern! Kurz vor dem ersten Advent schnürt der Freistaat Bayern ein 300-Millionen-Euro-Paket. Für Alleinerziehende? Nein. Für Naturschutz? Nnnein. Für die Bahn? Nnnnnein. Für die bayerische Automobilindustrie! Ja! Schließlich muss Bayern Autoland bleiben. Das wurde diese Woche wieder einmal fest geklopft, beim Zukunftsforum Automobil in München. Jetzt könnte man einwenden: Zukunft und Auto, das ist womöglich ja schon ein Widerspruch in sich, weil gerade eine Generation heran wächst, die von dieser Art der Fortbewegung, wo zwei Tonnen Blech bewegt werden müssen um 80 Kilo Mensch zu bewegen, gar nicht mehr so viel hält, aber dann wären wir nicht in Bayern.

Dieses 300-Millionen-Paket, das übrigens großteils aus dem Nachtragshaushalt freigegeben wird, beinhaltet allein 115 Millionen zur „Förderung der Fahrzeugtechnologie von morgen“. Also so Dinge wie Satellitenunterstützung, autonomes Fahren, KI im Straßenverkehr. All diese Spielereien, die letzten Endes darauf ausgerichtet sind, sündteure Computer auf Rädern auf die Straßen zu bringen, die sich kein Mensch mehr leisten wird können und die deshalb nur noch über Dienstleister buchbar sind. Geschäftsideen also, keine Zukunftsvisionen. Schnauzegal. Wenn VDA, Politik und Gewerkschaften an einem Tisch sitzen, dann ist klar: Das Auto ist der Technologieträger der Zukunft. Da kann man schon mal 300 Millionen Steuergeld aus der Hüfte auf den Tisch werfen, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.

Zumal man ja sagen muss, BMW hat letztes Jahr 2,3 Milliarden Euro Dividende ausgeschüttet. Das Geld ist weg. Das ist bei den Aktionären, bei Frau Klatten zum Beispiel und die braucht das Geld. Da muss der Staat einspringen. Der Technologiewandel ist schließlich eine enorme Herausforderung, bei Audi brennt die Hütte schon.

Der Batterieproduzent in China freut sich

Gut, böse Zungen sagen, Stadler, Winterkorn und Co. haben die Hütte ja selber angezündet aber das kann für die staatlichen Feuerwehrkommandanten Söder und Aiwanger kein Argument sein, nicht zu löschen. Es geht schließlich um Arbeitsplätze. Genau. Und die wird die Autoindustrie im Rahmen Wandels in Billiglohnländer verlagern. Da wundert sich der deutsche Getriebehersteller und der Batterieproduzent in China freut sich.

Ich erzähle Ihnen jetzt einfach noch eine kleine andere Geschichte aus Bayern. In meiner alten Heimat Schongau kämpft eine Initiative für die Reaktivierung der Fuchstalbahn nach Landsberg und weiter nach München. Eine gute Zukunftsidee. Da bräuchte es keine 300 Millionen vom Staat, da wäre mit drei Millionen womöglich alles geritzt, aber da gibt’s nicht mal drei Cent aus München. Warum auch? Bayern ist schließlich ein Autoland. Und der Stau ist unsere Heimat. Zumindest kann man sie von da aus in aller Ruhe betrachten.

Eben alles eine Frage der Perspektive.