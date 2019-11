Ende der Welt - Die tägliche Glosse Niemals geht man so ganz

Mit dem Loslassen ist das so eine Sache. Man tut es nicht gern. Da sind Eltern, die es kaum wahrhaben können, dass ihre Kleinen jetzt schon so groß geworden sind, dass sie alleine in die Schule gehen, auf Klassenfahrt verschwinden oder nicht mehr wollen, dass man mit zum Fußball-Punktspiel mitkommt – weil es ja peinlich ist. Oder der Umzug, das Haus oder die Wohnung einem anderen überlässt, in das man doch so viel Herzblut und Geld hineingesteckt hat. Gilt auch für Autos übrigens.

Oder den Job. Den man aufgibt, weil man in Pension oder Rente geschickt wird. Man damit zum „Alten Eisen“ gehört und den „Jungen“ das Feld überlassen muss. Das ist ein harter Einschnitt im Leben: jeden Tag ist man an seinen Arbeitsplatz gegangen: mal mehr, mal weniger motiviert – aber man war da und hat etwas geleistet. Auch für sich. Und dann, am Tag X ist es vorbei. Daher bieten auch viele Firmen und Unternehmen Kurse an: „Vorbereitung in den Ruhestand“ oder „Fit und positiv in den neuen Lebensabschnitt starten“. Das macht schon Sinn, denn wer will schon plötzlich zu Hause sein und seiner Gattin auf den Nerv gehen, mit dem Archivieren der Tageszeitungen nach Rubriken und das bis in alle Ewigkeit. „Schatz wo war der Wirtschaftsteil vom 16. Februar gleich wieder?“ Kommt gar nicht gut an!

Derlei Vorbereitungskurse scheint es beim FC Bayern nicht zu geben – wie ist es sonst zu erklären, dass Uli Hoeneß, gerade noch Präsident des FC Bayern, sich per Telefon in laufende Talksendungen schalten lässt, um sich in Gespräche mit dem von ihm ausgesuchten Spitzenpersonal einzuschalten… Hoeneß wird bald nicht mehr Präsident sein und geht an den Tegernsee in den wohlverdienten Ruhestand, ohne einen solchen Vorbereitungskurs – mal sehen, wo und wann er wieder auftaucht und sein Nachfolger mit den Augen rollen wird…

Verstehen Sie das jetzt nicht falsch: tausenden, zig Tausenden geht es so! Hoeneß ist nicht allein. Chefs, die nicht loslassen können, es kaum ertragen, dass Jüngere am Zuge sind, vielleicht ihr Lebenswerk in Gefahr bringen, den ganzen Laden umkrempeln!

Was wäre gewesen, wenn Erich Honecker Egon Krenz angewiesen hätte, die Mauer wieder zu zumachen?

Es muss aber gehen, stellen Sie sich mal die Konsequenzen vor – wenn das jeder machte, mit dem Einmischen aus dem Altersruhestand… Man stelle sich vor, Neil Armstrong, erster Mensch auf dem Mond, hätte bei der NASA verlangt, ihm zu Ehren jedes Jahr auf den Mond zu fliegen. Was wäre gewesen, wenn Erich Honecker Egon Krenz angewiesen hätte, die Mauer wieder zu zumachen? Wenn Ex-Kanzler Helmut Schmidt – Gott hab‘ ihn selig – seinerzeit Angela Merkel dringend angeraten hätte, sie möge mit dem Rauchen anfangen, um entspannter zu wirken.

Oder wenn Barack Obama Donald Trump im Weißen Haus anrufen und sagen würde, Donald, so nicht, die Mauer zu Mexiko, die baust Du nicht, hör auf dauernd Minister rauszuwerfen und Dein unhöflicher Umgang mit den vielen einst befreundeten Staaten und Ländern, der passt mir nicht, Du musst Dich bessern?

Obwohl…wäre das am Ende nicht doch schön?