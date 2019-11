Ende der Welt - Die tägliche Glosse Nie leer gehen

Manchmal frage ich mich ja, was ich als guter Familienvater eigentlich abends machen sollte, wenn die Kinder schlafen – zum Beispiel im Hobbyraum an der Modelleisenbahn arbeiten wie mein eigener Vater in den 80er-Jahren? Aber wer macht das heute noch? Stattdessen zieht die Väter- und auch Müttergeneration heute um die Häuser als wären sie nicht 40 plus sondern 20 plus. Kürzlich wurde mir schon vorgeworfen, ich hätte ja geradezu meinen „zweiten Frühling“. Ich habe das mal als Kompliment genommen.

Allerdings kann man ja auch außer Haus einiges für den eigenen Haushalt lernen. Zum Beispiel von Bedienungen ein Leben nach dem Grundsatz „Nie leer gehen“: Wenn man als Bedienung Bier und Essen bringt, dann bringt man auch leere Gläser und Teller weg. Logistische Tradition schon lange vor der Erfindung von Logistikzentren. Nun habe ich auch bei mir daheim das System eingeführt – und möglicherweise leicht übertrieben.

Basis für das Prinzip „Nie leer gehen!“ bei mir daheim ist das Poststellen-System in den verschiedenen Stockwerken: Bei uns ist die Treppe nach oben auf den untersten Stufen bedeckt mit Dingen, die beim nächsten Gang - wann auch immer er stattfindet - hochgenommen werden sollen. Das Fensterbrett im ersten Stock dagegen fungiert als großer Rangierbahnhof nach oben und unten und ist dementsprechend überfüllt mit Unterlagen und Kleidungsstücken.

In der Praxis sieht das alles dann so aus: Hole ich aus dem Keller eine neue Flasche Mineralwasser, nehme ich eine leere mit, die rumsteht. Oder: Bringe ich meiner Frau irgendwas zu Knabbern an die Couch, nehme ich auch den vorhin von meinem Sohn in die Couchritzen eingearbeiteten Kinderteller mit. Diese logistische Aufgabe, zwei Dinge auf einmal zu erledigen, macht durchaus Spaß. Nur manchmal verliere ich aufgrund der Bemühungen, nicht leer zu gehen, leider das Bringen aus den Augen. Um im Wirtshaus-Bild zu bleiben: Ich räume den Tisch frei, bringe aber kein neues Bier.

Kürzlich zum Beispiel, beim Nudeln kochen, brachte ich währenddessen die Gemüseabfälle zum Komposthaufen und räumte zur Effizienzsteigerung gleich noch ein bisschen das herumliegende Sandspielzeug auf. Leider verlor ich bei dieser lobenswerten Tätigkeit meine eigentliche Aufgabe aus den Augen: bei der Rückkehr in die Küche waren die Nudeln verkocht.

Da stellt sich dann doch die Frage: Lohnt es sich wirklich, das "Nie leer gehen"-Prinzip auf den eigenen Haushalt zu übertragen? Was mache ich eigentlich mit der gewonnenen Zeit? Kürzlich hörte ich im Radio ein Zitat aus „Der Kleine Prinz“: Ein Händler verkauft durststillende Pillen, dank derer man sich die Zeit spart, zu trinken. „53 Minuten im Monat!“, sagt der Händler. Antwort vom Kleinen Prinz: „Wenn ich 53 Minuten übrig hätte, würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen.“

Ich werde jetzt im ruhigen Herbst die Logistik daheim ein bisschen entspannter handhaben. Ich lebe ja nicht im Wirtshaus. Leider.