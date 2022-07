Ende der Welt - Die tägliche Glosse Nie allein in den Streckbetrieb!

Wenn es ernst wird in der Politik, rufen ihre Führungsfiguren in ihren Reden Fußballerisches auf. Das geht mitten ins Herz der Nation. So versprach auch Olaf Scholz: You´ll never walk alone. Das schon, es fragt sich nur, wohin. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Der große Uwe Seeler war verstorben, ein vorbildlicher Fußballer, der Zeit Lebens nichts, aber auch gar nichts Überkandideltes an sich hatte. Keine vergoldeten Tomahawksteaks, keine Tattoos, kein Lamborghini, kein wöchentlicher Neuhaarschnitt. Seelers schönste Treffer, das 2 zu 2 gegen England bei der WM 70 in Mexiko, mit dem Hinterkopf, vor allen anderen, flimmerten durch die bewegenden, ehrerbietigen Nachrufe. Wehmut fasste alle.

Und da fand der Bundeskanzler, sonst ganz kühl rationaler Hanseat, zur tröstenden Formulierung: „You´ll never walk alone.“ Damit schlug Olaf Scholz die Brücke von der unverbrüchlichen Treue der Fußballfans des ruhmreichen FC Liverpool bis zum herz- und magenerwärmenden Versprechen einer Rund-um-Betreuung durch einen tapfer marktwirtschaftenden Sozialstaat. Wenn man so will, befinden sich die Reste unseres Sozialstaats ja seit geraumer Zeit im sogenannten „Streckbetrieb“. Mit anderen Worten, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer, aber der Sozialstaat existiert noch und die Rente ist nach wie vor sicher.

Streckbetrieb, aussichtsreicher Kandidat fürs „Unwort des Jahres“ heuer, vor allem aber ein trefflicher Name für etwas, das einerseits nicht mehr ist und gleichzeitig weiterbesteht. Brennstäbe in Kernkraftwerken etwa. Die AKW dürfen nicht einfach länger betrieben werden als das die Regierung angekündigt hat. Denn das wäre eine glasklare Verlängerung der Laufzeiten der drei verbliebenen AKW. Wenn man aber die Brennstäbe in den AKW langsam ausbrennen lässt, gewissermaßen verglimmen, dann hat man noch etwas Energie mehr für die krisenhaften Zeiten. Aber es ist keine Verlängerung der Laufzeit. Es ist nur ein allmähliches Abschwingen der Leistung dieser Brennstäbe über das vereinbarte Ende der Laufzeit der AKW hinaus.

So verwickelt und verzwickt ist das alles unter den politischen Mitbewerbern

Sehen Sie, die deutsche Kernkraft im Allgemeinen befindet sich doch seit Fukushima schon im – ja: Streckbetrieb. Will heißen: Ihr Ende ist weiterhin absehbar, aber der Weiterbetrieb hinnehmbar. Fukushima hatte ja, Sie erinnern sich sicher, alles verändert.

Wie so oft ist das grundlegende Problem in der demokratischen Gesamtdebatte, dass so viele immer anderen Meinung sind. Jetzt zum Beispiel muss Rot-Gelb-Grün den Nicht-Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland verteidigen, den die Union beschlossen, aber nicht durchgezogen hatte. So verwickelt und verzwickt ist das alles unter den politischen Mitbewerbern.