Ende der Welt - Die tägliche Glosse Neue Passwörter- andauernd

Eine meiner Lieblingsgeschichten von Gerhard Polt ist die, in der er den Bürgermeister des fiktiven Ortes „Bad Hausen“ spielt und die unvergleichlichen Vorzüge seines Dorfes bewirbt. Alles sei dort möglich, bis hin zu „Mushroom-Searching“, so vieles, dass er zu dem Schluss kommt, in Bad Hausen sei „für Phantasie kein Raum mehr“.