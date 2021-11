Ende der Welt - Die tägliche Glosse Neue Jobs für Rentner

„Was bleibet aber, stiften die Dichter“ sagt Hölderlin. Fragt man Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, antworten die meist prosaisch: „zu wenig“. Und müssen einen Nebenjob antreten. Wobei sich da gerade echt was tut: Zum Beispiel Alt-Model oder Rentner-Drogenkurier könnten neue Betätigungsfelder sein. Eine Glosse von Johannes Marchl.

Das mit dem „in Rente gehen“ ist eine verzwickte Sache.

Nehmen wir Sir Nicholas Patrick Carter, den scheidenden Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte. 62 ist der, ab in die Rente! Verabschiedet wurde er von der Queen: 95. Rente? War da was? Die Queen übrigens in einem geblümten Kleid – weiß – grün - orangefarben. Frisch wie der junge Morgen! Und auch wenn für Selbstständige, wie einer Queen, das Renteneintrittsalter variabel ist, wird ihr Grund, sich nicht aufs Altenteil zurückzuziehen, kaum die mickrige Apanage sein. Eher schon ein mickriges Vertrauen - Prinz Charles übrigens mit 73 auch nicht mehr der Jüngste.

Damit zurück zur Rente. „Was bleibet aber, stiften die Dichter“ – dichtete Hölderlin. Fragt man heutzutage Rentnerinnen und Rentner was bleibet, dann denken die meistens nicht an Poesie, sondern antworten eher prosaisch: „zu wenig…“. Ein Nebenjob muss her. Da allerdings ergeben sich gerade ganz neue Möglichkeiten.

Zum Beispiel Combatantin bei Heidi Klums nächster Staffel von Germany´s next Topmodel werden. Wie? Das glauben Sie nicht?! Heidi hat höchstselbst bekanntgegeben, dass ein Model in der nächsten Staffel 1,54 klein ist, ein Model Kleidergröße 54 hat und ein Model 68 Jahre alt ist. Ein Schelm, wer jetzt an die scheidende Kanzlerin denkt. Erstens ist die 67 Jahre, zweitens 165 groß – zumindest offiziell - und drittens will die demnächst Alt-Kanzlerin ja erst mal überlegen, was sie eigentlich interessiert. Und ob das der Job als Alt-Model bei Heidi Klum ist…

Das mit dem Rentner-Kokain-Kurier wird dann für Angela Merkel wohl auch eher schwierig werden

Vielleicht schon eher was Aufregendes, was, wo man richtig rumkommt und ordentlich absahnen kann. Vielleicht Drogenkurierin! Gerade ist eine 73-jährige Deutsche mit vier Kilo Kokain im Reisegepäck aus Brasilien kommend hochgenommen worden. Die Polizei geht davon aus, dass international operierende Drogenhändler verstärkt auf Rentner-Kuriere setzen, weil diese unauffälliger seien.

„Unauffällig“ - Okay, das mit dem Rentner-Kokain-Kurier wird dann für Angela Merkel wohl auch eher schwierig werden… Zumal sie ja nicht nur für sich arbeitet, sondern auch noch für ihre künftige Büroleiterin, ihren stellvertretenden Büroleiter, ihre zwei Fachreferenten, die drei Sachbearbeiterinnen und die zwei Fahrer mit Arbeit zu versorgen hat. Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um im Bundesinteresse liegende Aufgaben wahrzunehmen.