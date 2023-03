Ende der Welt - Die tägliche Glosse Nashorn als Haustier

Haustiere bedeuten Verantwortung. Da können Nashörner noch so niedlich mit ihren kuscheligen Öhrchen wackeln – Katharina Hübel klärt darüber auf, was auf einen zukommt als Besitzer eines Nashorns.

Man überlegt ja schon, bevor man sich so ein Haustier anschafft. Diese ganze Verantwortung. Und all diese Fragen: Hat man genug Platz in seiner Wohnung zum Beispiel?

So ein Nashorn, das hat ja schnell schon mal bis zu 50 Stundenkilometer drauf. Das mag vielleicht erstmal eine angsteinflößende Vorstellung sein, wenn da so drei bis vier Tonnen auf einen zu rennen. Aber: die wollen nur spielen. Nashörner sehen nämlich brutal schlecht. Sie bremsen ganz sicher vorher ab, um erstmal aus der Nähe zu schnuppern.

Wer ein Nashorn als Haustier möchte, der sollte also schon mal genug Auslauf bieten können. Wobei: für ein Tier seiner Größe ist das Nashorn eigentlich relativ bescheiden: Zwanzig Quadratkilometer pro Tier genügen. Wer überlegt, eine ganze Nashorn-Herde anzuschaffen, der kann sich das ja mal hochrechnen.

So ein Nashorn ist zwar eigentlich am liebsten allein – aber wenn nun mal gerade 2.000 Stück zum Verkauf stehen… Und sie wedeln wirklich süß mit ihren kleinen Schwänzchen… Der Kuschelfaktor ist zwar auf die wenigen Haare an den Ohren beschränkt, aber dafür sind Nashörner fast so alt und fast so cool wie Tyrannosaurus Rex. Zumindest hätten sie fast sein Aussterben miterlebt.

Und mittlerweile sind sie selber voll bedroht – wenn das keine Mutter-Reflexe anspricht… Da muss man doch zugreifen – und die Gelegenheit ist einmalig: Ein südafrikanischer Nashorn-Baron will jetzt seine 2.000 Nashörner loswerden. Ist nämlich ganz schön mühsam, denen jedes Jahr immer wieder aufs Neue alle Hörner abzusägen. Das klingt jetzt brutaler als es ist – das ist wie Nägel schneiden. Die Hörner sollten verkauft werden – wie Schafwolle. Doch da gibt es so ein Artenschutzabkommen… Profit kann man also nicht erwarten.

Bitte überlegen Sie sich vor der Anschaffung eines Nashorns, ob sie wirklich dazu bereit sind

Die Grundinvestition ist dafür um so happiger: 10 Millionen mindestens – und monatlich kommen rund 300.000 Euro oben drauf. Kein Problem? Dann steht dem Nashorn nichts im Wege.

Nur eines noch: Bevor man jetzt dem Betteln der Kinder einfach so nachgibt und all ihren Versprechen glaubt, dass sie immer brav den Dung mit der Schubkarre wegfahren und die 100 Kilo Gemüse pro Tier jeden Morgen vor der Schule selber noch schnippeln, sollten Eltern sich darüber im Klaren sein: Diese Arbeit wird an ihnen hängen bleiben.