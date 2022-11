Ende der Welt - Die tägliche Glosse Nächster Halt Hurghada

Die trauen sich was, die Ägypter, könnte man als Deutscher sagen. Denn ein Teil der Strecke soll schon 2025 eröffnet werden und nicht 2037. Hallo in rund zwei Jahren? Wie war das nochmal mit Stuttgart 21 oder der Münchner S-Bahn-Stammstrecke? Nun gut, in Diktaturen plant es sich leichter, ohne aufgeschreckte Juchtenkäfer und erboste Großstadtbürger. Und die Deutsche Bahn preist an, dass 90 Prozent aller Ägypterinnen und Ägypter dann Zugang zum Schienenverkehr haben werden. Und das sind jetzt schon 105 Millionen Menschen. Also aufgepasst, Deutsche Bahn. Das könnte zu Wachstumsschmerzen führen, wenn es wieder mal zu erfolgreich wird.

Doch lassen wir das klein-klein. Es geht um das Big Picture. Es tun sich nämlich ungeahnte Möglichkeiten auf. Drehen wir doch ein wenig die Uhr nach vorne. Wir sitzen im ICE in München. In wenigen Minuten geht es los, Reiseziel Hurghada. In den Gepäckfächern stauen sich Taucherbrillen und Sonnenhüte und der Dresscode ist trotz ICE leger. Viele Badeschlappen und zu viele Shorts. Endlich wird, wenn auch anders als gedacht, ein Satz des ehemaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber wahr: Wenn Sie in München am Hauptbahnhof einsteigen, ja genau, und zwar in den ICE der Deutschen Bahn nach Hurghada in Ägypten. Die Strecke ist nicht ganz einfach, zugegeben. Es gibt ein paar Abschnitte, die unter dem Mittelmeer noch untertunnelt werden müssen. Aber das kriegen wir schon hin. Der Urlaub beginnt also schon am Hauptbahnhof, fast, denn der Zug kommt in umgekehrter Wagenreihung.